El sorprendente anuncio de Lara Álvarez: 'Después de casi 10 años, he decidido dejar Mediaset' Los últimos programas de la presentadora no tuvieron el éxito esperado

"Después de casi 10 años que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño". Este ha sido el sorprendente mensaje que Lara Álvarez ha compartido con todos sus seguidores. La presentadora asturiana, de 37 años, no ha dado más detalles sobre su inesperada salida de la compañía, pero cabe recordar que sus últimos programas - A tu bola o La última generación- no han tenido el éxito esperado.

