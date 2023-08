Lara Álvarez revela los duros momentos que vivió en Honduras por culpa de la ansiedad

Lara Álvarez estuvo ocho años al frente de Supervivientes, ofreciendo su mejor cara en cada conexión y haciendo vibrar a los espectadores con el día a día de los concursantes en Honduras. Parecía que la asturiana iba a formar parte del reality para siempre, sin embargo, a finales de 2022 anunció su salida definitiva. "Empieza una nueva etapa para mí, en lo profesional y también en lo personal", dijo. Su paso por este programa fue impecable, tan solo tuvo que ausentarse una vez de una gala por enfermedad, pero rápidamente retomó sus compromisos y aseguró que ya estaba totalmente recuperada. "Estoy hecha un toro", bromeó, sin dar más datos sonre el motivo de su "indisposición".

Ahora sabemos que Lara, de 37 años, tuvo más momentos complicados en la isla. Ha sido en La casa de mi vecina, el podcast de Nagore Robles, donde ha confesado lo difícil que fue trabajar ante las cámaras con problemas de ansiedad. "A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes? en Honduras, de estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento y luego entrar y decir: '¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!'. Porque al final dices: 'El espectador conecta para desconectar''", ha revelado con total sinceridad.

No es la primera vez que la presentadora habla de salud mental. Hace unos meses, contó de forma muy natural lo mucho que le ayudó ir a terapia en un momento de su vida. "Me dio unas herramientas necesarias y que sigo aplicando a día de hoy", contó en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Estamos todo el rato en una vorágina de mucho estrés y yo me apoyo mucho en la meditación, pero, sobre todo, yo creo en la toma del conciencia del ahora. Lo que hace que yo pueda levantarme con toda la fuerza y sonreír es tomar conciencia de que mi padre está bien, mi madre está bien, mi hermano está bien, yo estoy bien, tenemos salud, estamos en un buen momento... Cuando aprendes a enfocar el día sin montarte películas es todo mucho más sencillo", aseguró.

Amor y maternidad

Lara está disfrutando del verano alrededor del mundo mientras llega, si es que llega, la persona que conquiste su corazón. "A mí me da que soy real más que exigente. Quiero un amor real, no quiero un amor de un ratito, no quiero un amor de minutos o de postureo entonces no es que sea exigente porque estoy dispuesta a darlo y si eso llega, genial", declaró recientemente a Europa Press después de haber mantenido relaciones muy sonadas con Fernando Alonso o Andrés Velencoso.

La presentadora no tiene claro al cien por cien que quiera ser madre y tampoco se lo plantea “como una necesidad urgente”, por eso ha congelado sus óvulos. "Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", compartió con todos sus seguidores.

