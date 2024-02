El nuevo programa que podría presentar Lara Álvarez tras su salida sorpresa de Mediaset

La salida de Lara Álvarez (37 años) de Mediaset ha provocado un enorme revuelo. La presentadora asturiana ha anunciado por sorpresa que ha decidido dejar la que ha sido su casa durante casi diez años para "emprender un nuevo camino profesional". "Gracias a todos por vuestro cariño", escribió en sus redes. Ahora lo que todos se preguntan es: ¿a dónde irá? ¿cuál será su próximo proyecto? En las últimas horas han surgido informaciones de todo tipo pero hay una que ha cobrado más protagonismo y es su posible fichaje por la nueva edición de Pekín Express.

- El sorprendente anuncio de Lara Álvarez: 'He decidido dejar Mediaset'

Pekín Express, ¿un programa perfecto para ella?

Tras presentar Me resbala, A tu bola o La última generación, que no tuvieron los datos de audiencia esperados, Lara podría ponerse al frente de uno de los programas de aventura más recordados de la televisión española. Lo cierto es que Pekín Express encajaría a la perfección con ella no solo por su espíritu viajero, sino porque le encantan las aventuras y, sobre todo, los nuevos retos.

- 10 estilismos de Lara Álvarez en 'Supervivientes' que han marcado una época

El programa regresará a televisión ocho años después de su última emisión en La Sexta y lo hará en MAX, la renovada plataforma de HBO Max. Tal y como anunció Warner Bros. Discovery el pasado 11 de enero, el popular concurso volverá con un formato renovado y muchas sorpresas. Veremos a siete parejas mixtas (formadas por un personaje famoso y otro anónimo) y, si todo sale según lo previsto, las grabaciones comenzarán el próximo mes de abril.

- En ¡HOLA!: Lara Álvarez nos habla de sus planes para ser madre: ‘He congelado mis óvulos’

Nuevo año, nueva etapa

Por el momento son solo eso, rumores, ya que ni la cadena ni la propia Lara Álvarez se han pronunciado al respecto. Pero si hay algo que está claro es que la presentadora afronta esta nueva etapa lejos de Mediaset con muchas ganas e ilusión. Hace unas semanas se sinceró con ¡HOLA! al hablar de cuál era su propósito para este año y ella lo tiene claro: "Hoy le decía a una buena amiga que mi palabra para el 2024 es disfrutar. Otros años ha sido evolución, esfuerzo, decisión... (...) Recibo el 2024 con muchas ganas de disfrutar".