Orestes vuelve a ‘Pasapalabra’ y desvela cuál es su verdadera relación con su gran rival, Rafa Castaño

Orestes Barbero ha empezado el año volviendo al programa que tanta alegría le trajo hace unos meses. El concursante llevaba sin pisar el plató de Pasapalabra desde su derrota, ante Rafa Castaño el pasado 16 de marzo de 2023. Tras más de 300 entregas, ha vuelto al espacio presentado por Roberto Leal para una edición especial del concurso: La Noche de Campeones. Tres programas especiales de prime time, en el que los concursantes juegan por 3.000 euros en cada gala. Este sábado 6 de enero, en la primera entrega, Barbero se ha hecho con un puesto en la final, en la que luchará por hacerse con el bote de 100.000 euros. Aprovechando su visita, Orestes se ha sincerado como nunca sobre la relación que mantiene actualmente con el que fue su gran rival, Rafa Castaño.

"Contentísimo de estar aquí otra vez, agradecer también a los compañeros y quería mandar un abrazo muy especial, por esta ocasión, a todas las amistades que se hacen al hilo de los concursos", comenzaba diciendo Orestes, agradeciendo la oportunidad que le han dado de volver a la que fue su casa hace apenas un año. Cabe recordar, que Orestes estuvo durante 360 programas dándolo todo con el objetivo de llevarse uno de los botes más grandes del concurso, que ascendía hasta los 2.272.000 euros. Sin embargo, su rival, Rafa Castaño, consiguió resolver el panel de una sola vez y se hizo con el mayor premio de la historia. "Cuando sacó la tercera de las complicadas me fui mentalizando", ha dicho sobre el duelo final, sin ser aún del todo consciente de lo que pasó ese día. "Agradecido por la libertad recobrada. Me alegro por Rafa y a seguir. No fue tampoco tan dramático ni nada", ha continuado diciendo sobre su excompañero, con el que aún mantiene relación, a pesar de no poder verse tanto como antes.

“Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo, porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está”, confesó hace unos meses Rafa Castaño en una entrevista para Pronto. “¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza”, dijo dejando claro que a pesar de lo que había ocurrido en el programa, ambos seguían manteniendo una bonita amistad más allá de las cámaras de televisión. Según ha confirmado Orestes en su vuelta a Pasapalabra, Rafa le invitó a la celebración que hizo con motivo de su victoria.

El lado más personal de Orestes Barbero

Orestes Barbero, tras finalizar sus estudios en Filología, se encuentra inmerso en la carrera de Filosofía con la aspiración de prepararse para ejercer la docencia. Su participación en el programa es un claro reflejo de su amor por el aprendizaje y la enseñanza. Está dispuesto a convertir esta pasión en su vocación profesional, mostrando un firme deseo por compartir conocimientos tanto como por adquirirlos. El concursante otorga gran relevancia a su vida personal, además de su trayectoria laboral. Una simple visita a su perfil público revela el énfasis que este joven pone en sus amistades. Es en la compañía de sus amigos donde disfruta de su tiempo libre, relegando su fama para ser simplemente él mismo junto a las personas más significativas en su vida. Esta dinámica le brinda felicidad, como lo refleja en su biografía de Instagram, donde se autodefine como "todo un afortunado". Respecto a si tiene pareja o no, es algo que el participante siempre ha mantenido en la más absoluta intimidad.