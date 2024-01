2023, un año de cambios para Leo Messi y su familia

Leo Messi (36) comenzó el 2023 de una manera muy dulce. En el mes de febrero, fue uno de los protagonistas de la gala de premios The Best, que se celebró en La Salle Pleyel de París. El futbolista argentino se alzó con el galardón a Mejor Jugador de la FIFA poniendo así el broche de oro a un fantástico 2022, año en el que terminó de consagrar su leyenda al proclamarse campeón del mundo con la selección albiceleste. “Conseguir mi sueño después de tanto pelear es lo más hermoso que me pasó”, reconoció en su discurso de agradecimiento.

Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse para el delantero en su club, el París Saint Germain, PSG, donde aterrizó en 2021. En mayo, el diario deportivo galo L’Equipe dio a conocer que el equipo no había prorrogado el contrato del delantero. Otros medios españoles, como Mundo Deportivo, afirmaban que había sido el propio Leo Messi el que no había querido firmar una renovación.

Sea como fuere, las tensiones se avivaron aún más entre ambas partes cuando ese mismo mes de mayo el exculé hizo las maletas y puso rumbo junto a su mujer, Antonela, y dos de sus hijos: Mateo (7) y Ciro (5) a Arabía Saudí. Se trataba de una escapada familiar con motivos publicitarios, puesto que el futbolista es embajador del turismo de este país. Sin embargo, este gesto no sentó nada bien al PSG, ya que habían perdido el último partido que habían disputado y el entrenador había convocado un entrenamiento extra de refuerzo.

Como castigo el presidente del club parisino, el jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi, decidió abrir un expediente disciplinario y suspendió al jugador de empleo y sueldo durante dos semanas. Finalmente, en junio, fue su último partido con la camiseta del PSG. Un encuentro que acabó en derrota y con Messi retirándose a los vestuarios entre los abucheos de la afición. Sin duda, un adiós con sabor muy amargo.

Siendo ya un hombre sin contrato y sin ningún tipo de atadura profesional su futuro estaba en el aire. ¿A dónde iba a ir el mejor jugador del mundo? ¿Barcelona?, que durante tanto tiempo fue su hogar; ¿Un país arábe?, una liga más tranquila en la que muchos futbolistas exprimen sus últimos años en la élite. Muchas especulaciones y una sola respuesta: Estados Unidos, concretamente, el Inter de Miami.

Allí fueron recibidos con los brazos abiertos tanto por los aficionados, en su presentación el estadio se llenó y hubo actuaciones musicales de artistas tan reconocidos como Camilo, como por la familia Beckham, ya que David es el propietario y actual presidente de este equipo. Además, allí también se ha reencontrado con viejos compañeros de vestuario de su etapa como blaugrana Sergi Busquets y Jordi Alba. Todos ellos han formado una gran pandilla de amigos fuera del campo y es normal verlos compartiendo todo tipo de planes en la ciudad del Atlántico.

En Miami Leo Messi ha recuperado la chispa y esa ilusión que solo a él le proporciona tener el balón en los pies. Una ilusión que incrementó en el mes de noviembre cuando sumó otro premio más a su abultado palmarés: el Balón de Oro. Esta es la octava vez que el delantero consigue este prestigioso galardón. Siendo el jugador que más veces lo ha ganado en la historia, el siguiente es Cristiano Ronaldo con cinco.

Sin duda, un 2023 repleto de cambios con muchos logros profesionales y una nueva aventura al otro lado del Atlántico, pero siempre con una variable inamovible: la familia. A pesar de que sobre ellos han sobrevolado los rumores de crisis, Leo Messi y Antonela Roccuzzo han demostrado ser inseparables. Un dúo perfecto que complementan con sus niños: Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (5). Un hogar numeroso que no descartan ampliar en el futuro para intentar traer a casa a una princesita. “No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”, confesó el jugador en una charla con el streamer Miguel Granados.