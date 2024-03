Así formaron David y Victoria Beckham la pandilla más exclusiva de Miami gracias al difícil fichaje de Messi

Cuando el pasado verano se conoció que Leo Messi dejaba de ser jugador del PSG, fueron muchos los rumores que surgieron sobre las posibilidades que tenía para continuar con su carrera, una de las más importantes de la historia del fútbol. Entre todas las ofertas recibidas se decantó por el Inter de Miami, donde su llegada junto a Antonela Rocuzzo y sus tres hijos causó una gran revolución. En estos ocho meses se ha convertido en uno de los principales activos del equipo y fuera de los terrenos de juego comparte mucho tiempo con los Beckham, con Jordi Alba, Sergio Busquets y sus respectivas familias.Te contamos los entresijos de cómo se formó la pandilla más cool de Florida.

Para situarnos en el inicio tenemos que remontarnos al año 2018, cuando Messi todavía formaba parte de la plantilla del FC Barcelona, club en el que pasó la mayor parte de su vida. David Beckham, que entonces ya era copropietario del Inter de Miami con Jorge Mas, se coló en un hotel para conocer al padre de Leo, al que le dijo: "Sé que no está listo ahora, pero quiero que tu hijo juegue en mi club en el futuro". Como ha contado a James Corden en el podcast Sirius XM, ahí plantó la semilla que un lustro después floreció y se ha convertido en mucho más que un fichaje.

El segundo paso llegó en primavera de 2023, cuando se conoció que Messi no renovaría por el PSG. En ese instante, Beckham supo que era el momento perfecto para "pisar el acelerador". El ganador de ocho Balones de Oro aceptó y David supo de una manera muy poco convencional que las negociaciones habían llegado a buen puerto. De madrugada, durante un viaje a Japón que hicieron en junio, recuerda que su teléfono empezó a sonar y Victoria le pidió que lo apagara. Al hacerlo vio un mensaje que decía: "Leo decidió venir".

Beckham, que cuando estaba en el Real Madrid jugó contra Messi varias veces, ha dado los detalles de su reacción, marcada por la diferencia horaria entre Estados Unidos y Asia: "Se me puso la piel de gallina. Me senté y me puse a llorar. Mi mujer me preguntaba qué estaba pasando, si había muerto alguien. ‘Estoy así porque viene Messi’, le respondí". Comenzó entonces a prepararse todo para la llegada del deportista argentino, pero hasta que no aterrizó en Miami David no podía creerlo y quiso optar por la cautela.

Presencia española

La presentación de Messi ante la afición fue apoteósica. El DRV PNK Stadium se volcó en su nueva estrella, que pisó el césped con Antonela Roccuzzo y sus niños, Thiago, Mateo y Ciro. Los Beckham al completo ejercieron como anfitriones y destaca también la presencia de Marc Anthony y la actuación de Camilo. La bienvenida fue doble ya que ese mismo día se incorporó al club Sergio Busquets, antiguo compañero de Leo en el Barça y uno de los grandes amigos que le ha dado el fútbol. Llegó con Elena Galera y sus niños, Enzo y Levi.

Ese 17 de julio ya se produjeron las primeras pistas de que estaba naciendo la pandilla más exclusiva de la ciudad. Un grupo que se completó días después con la incorporación de Jordi Alba. El jugador catalán, gran amigo de Messi y Busquets, aterrizó en Miami con Romarey Ventura y sus hijos, Piero, Bruna y Paolo (el pequeño tenía escasas semanas de vida). Desde ese momento, los tres matrimonios y los Beckham comparten planes regularmente como cenas, celebraciones y desfiles de moda.