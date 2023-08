Jordi Alba, Messi, Busquets... de triunfar en España a levantar pasiones en Miami

El Inter de Miami ha recibido la primera gran alegría de la temporada al alzarse con la Leagues Cup. El equipo norteamericano, fundado por David Beckham y con numerosas celebrities internacionales como Reese Witherspoon y Nicole Kidman entre su afición, se impuso ante el Nashville tras un emocionante partido que tuvo prórroga y ronda de penaltis. La plantilla al completo, incluído el equipo técnico, celebró este importante logro en el césped del Geodis Park, donde fueron muy aclamados los tres jugadores españoles que se acaban de incorporar y han sido acogidos como grandes estrellas. Repasamos a continuación qué deportistas patrios han cruzado el Atlántico para continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS), donde ya han hecho historia.

-La inesperada celebración de David Beckham con Reese Witherspoon y Nicole Kidman tras conseguir su primer título

-Los Beckham y los Messi se vuelven inseparables: la gran amistad que ha unido el fútbol

El 20 de julio se hizo oficial el fichaje de Jordi Alba por el Inter de Miami, donde fue presentado a principios de agosto y solo tres semanas más tarde ha levantado su primera copa. "La decisión correcta era venir aquí. Hay grandísimos jugadores. Tenemos ganas de seguir compitiendo y ganando. Ha sido el club que más ha apostado por mí", aseguraba en la rueda de prensa que ofreció a su llegada. Después de once años en el FC Barcelona, el también jugador de La Roja ha aterrizado en el equipo en un momento personal clave ya que pocos días antes de lucir la nueva camiseta se convertía en padre por tercera vez junto a Romarey Ventura. La modelo sevillana y sus niños, Piero, Bruna y Paolo, son su gran apoyo en este desafío que vive con ilusión y además acompañado de amigos íntimos como Messi y Busquets, con los que ya ha compartido vestuario previamente.

El 17 de julio, las gradas del DRV PNK Stadium se llenaron de aficionados que querían dar la bienvenida a Sergio Busquets, quien aseguró que es un placer formar parte de este equipo. La llegada de Busi creó una gran expectación ya que es uno de los jugadores que en 2010 levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica, haciendo que la Selección Española lograra su primera estrella. El pasado mes de mayo anunció su salida del FC Barcelona, que ha sido su hogar durante cerca de dos décadas y ahora se siente "Feliz de empezar de esta manera" en el Inter de Miami. En esta etapa cuenta con el apoyo de su esposa, Elena Galera, y sus dos hijos, Enzo y Levi, quienes son su hogar independientemente del destino en el que se encuentren.

-Feliz con Romarey Ventura y padre de familia numerosa: Jordi Alba más allá del Barça, equipo al que ha dicho adiós

Marc Astur no solo es otro de los españoles que forman parte del Inter de Miami, sino que fue el primer español que fichó por el club en 2021. Su llegada se produjo porque "mi representante me lo puso encima de la mesa y yo me aventuré a irme, fue una gran oportunidad que no desaproveché". Tal y como ha explicado en una entrevista de HOLA.com, desde que pisó Florida se ha sentido uno más de la familia Beckham e incluso compartió vestuario con Romeo. Ahora su alegría se multiplica al tener cerca a nuevos compañeros españoles

Argentino de nacimiento, Leo Messi obtuvo en 2005 la nacionalidad española y también se ha incorporado esta temporada al Inter de Miami. Su llegada ha revolucionado a todos los seguidores del club, que se han volcado en el ganador de siete Balones de Oro, cuya incorporación les hace soñar con muchas victorias y títulos al palmarés. "Muy felices de conseguir el primer título de la historia de este club. El trabajo y compromiso de todos lo hizo posible. Ojalá esto solo sea el principio...", ha dicho tras levantar la Leagues Cup. Tras su paso por el Barça y el PSG, ha aterrizado en Estados Unidos con su familia: su esposa Antonela Roccuzzo y sus niños, Thiago, Mateo y Ciro.