Hablamos con Marc Astur, el jugador español de 23 años que se codea con Beckham y Messi en Miami: 'Son encantadores, como mi familia'

Hola.com ha charlado con Marc Astur que con 23 años es una de las promesas de nuestro fútbol que ha cambiado su San Cugat del Vallés natal por Miami. Fue en 2021 cuando el defensa, formado en las canteras del Sabadell y del Barcelona, dejó Catañuña por el estado de la Florida. Desde ese momento defiende los colores del club que fundó David Beckham, el Inter de Miami, equipo que ha saltado a la actualidad del deporte rey con llegada de Leo Messi, con quien además de unirle una estrecha amistad, ambos son embajadores de la marca Hard Rock, muy presente en la cidad americana.

¿Marc, cómo nace la oportunidad de marcharte a jugar a Miami?

Fue algo muy rápido, muy espontáneo El que era en ese momento mi representante me lo puso encima de la mesa y yo me averturé a irme. Era una gran oportunidad el irme a Miami, pero 'wow', era irme muy lejos de mi familia, de mis amigos... Pero me considero un chico muy disciplinado y concentrado en mis objetivos y en disfrutar de la vida, así que sí, fue una gran oportunidad que no desaproveché.

En el 2018 David Beckham funda el Inter de Miami en el 2018 y ahora el club ha alcanzado otra dimensión completamente galáctica con la llegada de Leo Messi, del que eres amigo, ¿verdad?

Yo la verdad que estoy muy contento en este sentido, porque yo llegué en 2021 y entonces el club era el equipo de la ciudad de Miami pero pero no sonaba tanto como ahora. Ahora, tres años después de mi llegada aparece Messi que para mí es una auténtica alegría, somos amigos, somos embajadores de Hard Rock, conozco a su familia y nos llevamos muy bien.

Con la llegada de Sergio Busquets y de Jordi Alba, ¿igual te quitan los galones de ser 'el español' del equipo?

Hay una cosa que no me la va a quitar nadie y es que fui el primer español en llegar en la en la entidad... (risas)... David Beckham y su familia me recibieron muy bien. Su mujer, Victoria, sus hijos, todos. Y cuando les conoces son personas completamente normales, han tenido éxito en su profesión y eso es de admirar, pero sí tengo un trato muy directo con ellos y son encantadores, de amistad, casi de familia.

Marc ¿qué tal con el con el idioma, has tenido dificultad con el idioma o ya lo tenías dominado?

A ver, sabía el inglés básico del colegio, pero lo tuve que aprender pero cuando llegué allí casi todo el mundo hablaba español. El americano es más fluido que el británico aprendemos de niños pero ahora puedo mantener conversaciones perfectamente y lo estoy puliendo bastante. He aprendido idiomas y que aunque los reyes del fútbol pueden ser a priori los europeos, en el 'soccer' hay mucho talento y tiene mucho que decir en el mundo del fútbol.

Leo Messi tiene siete Balones de Oro, ¿hasta dónde se pone sus objetivos Marc Astur?

Todo jugador quiere disputar las máximas competiciones, como es la Champions League o ganar un Mundial, pero ahora mismo, en Miami, estoy disfrutando del espéctaculo que es aquí el fútbol. Además del deporte me apasiona el sector artístico, yo soy un deportista de élite pero me encantaría combinarlo con la interpretación. Me encanta el sector del cine, no descarto trabajar como actor; pero ahora voy a disfrutar con el deporte y a seguir adelante con mis aspiraciones.

Viendo tus fotos en tus redes sociales, se nota que te gusta la moda, ¿eres coqueto?

Me gusta lo que son las marcas, el glamour, desde un ámbito más comercial, no me considero modelo, ni me inquietan las pasarelas, pero sí me gusta que las marcas se fijen en mí para campañas, como embajador, etc. Es otra muy buena oportunidad que me brindan en este país.

Si tuvieras que decir el nombre de un jugador con el que todavía no has jugado y que te hiciera mucha ilusión, ¿Quién sería?

Pues hay tantos... qué difícil elegir... quizás la ilusión de niño ya la he cumplido: jugar con Leo Messi.

Mañana se disputa la final del Mundial Femenino de Fútbol entre nuestra selección y las inglesas. ¿Algún mensaje para las chicas? ¿El fútbol femenino ya puede equipararse al masculino?

En Estados Unidos tú vas por los campos de fútbol junior y la mayoría son las niñas son las que juegan al fútbol. Es una cosas que más me sorprendió cuando llegué a este país. El fútbol formativo femenino es mucho más grande que aún en España. No sé si decirte si más que el masculino pero, al menos, las mismas niñas que niños jugando. A la selección española fememina de fútbol les deseo la máxima suerte, mi apoyo y ¡adelante a por la final!

¿Cómo te cuidas para estar tan estupendo y lucir tan bien en tus fotos?

Pues mira, una referencia en este ámbito es David Beckham. Me cuido para estar bien físicamente, no tanto por la belleza. Si he nacido guapo o no, lo agradezco y yo me cuido hago mis rutinas deportivas, voy a la sauna, pero es rutinario, no me supone ningún esfuerzo. Y en cuanto a la ropa me gusta vestir elegante y con diferentes estilos.

Marc, ¿te queda tiempo para el amor?

Ahora mismo sí podría, pero por ahora prefiero estar enfocado en cumplir mis objetivos. La juventud es el momento para encarrilar mi camino. Aunque me lo paso muy bien, salgo con mis amigos, disfruto mucho, la verdad.

¿Qué es lo que más echas de menos de tu casa, de España?

Echo de menos a mi familia, el idioma, pasear por mi ciudad... pero bueno hablo a diario con mi gente.

Vemos muy a menudo en redes a los Beckham, a David y a su mujer Victoria, a sus hijos. ¿Cómo son de cerca?

Romeo, su hijo, estuvo el año pasado en el equipo, coincidió conmigo dos años y ahora está cedido. David es de los que baja al césped, a nuestro lado, está muy involucrado en el equipo, ha recibido muy cariñoso a los nuevos.... la verdad es fantástico.

Se despide de nosotros hablándonos desde la lujosa y segura Porsche Tower de Miami, donde reside. Te deseamos mucho éxito en Miami, Marc.