Jordi Alba y Romarey Ventura, padres por tercera vez en un verano de cambios

La felicidad se multiplica para Jordi Alba (34) y Romarey Ventura (32), quienes se han convertido en padres por tercera vez de un niño para el que han elegido el nombre de Paolo. " Ya tenemos a Paolo con nosotros. No podemos estar más felices.

Mamá y el bebé están genial. Una vez más has demostrado ser una campeona", ha dicho el futbolista junto a dos imágenes en las que aparecen pletóricos en el hospital con el recién nacido en brazos de la modelo.

El futbolista y su esposa comienzan una nueva etapa ya como familia numerosa. Hace cinco años dieron la bienvenida a su primogénito, Piero, y dos años más tarde nacía su hija Bruna. Ahora se han convertido en hermanos mayores y podrán compartir juegos y travesuras con su hermanito. El bebé llega en un momento de cambios ya que, tras disfrutar de unos días de desconexión en Ibiza, dejan Barcelona, ciudad que hasta ahora ha sido su hogar, para emprender una aventura internacional.

Después de 18 temporadas, esta ha sido la última en la que Jordi Alba ha jugado en el Barça. Ha dicho adiós a la que ha sido su casa deportiva, en la que ha forjado sólidas amistades, y ahora se espera que comience una nueva etapa al otro lado del Atlántico. Todo apunta a que se incorporará en los próximos días al Inter de Miami, equipo en el que juegan algunos íntimos como Leo Messi, que llega procedente del PSG, y Sergio Busquets, con el que ha estado compartiendo vestuario en el equipo blaugrana. Romarey Ventura además es muy cercana a Antonela Roccuzzo y Elena Galera.

El tercer hijo del exjugador del Barça y la modelo andaluza es el mejor regalo de aniversario. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2022, cuando ya eran padres de dos hijos. Pronunciaron el "sí, quiero" en Viso de Alcor (Sevilla), pueblo natal de la novia, y lo celebraron en la Hacienda de Orán, una hermosa finca olivarera del siglo XVII en la que tuvo lugar el banquete y la posterior fiesta, llena de momentos románticos y divertidos. Su relación comenzó en 2015, tras conocerse de manera casual en la capital hispalense.

"Fuimos al restaurante de un amigo y ahí estaba ella, la conocí ahí. Yo no sabía nada de ella. Ella de mí solo sabía a lo que me dedicaba, pero me costó mucho conquistarla", contaba Jordi en Viajando con Chester. A pesar de que tardaron un tiempo en iniciar su romance, desde el principio hubo una gran conexión entre ambos. "Desde el primer día que te vi, supe que todo era diferente, esas primeras conversaciones en las que me decías: tus hijos serán los míos, acuérdate. Y tanto que me acuerdo, aquí los tenemos", decía Romarey. Hoy esas palabras cobran aún más sentido que nunca porque se acaban de convertir en familia numerosa.