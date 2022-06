Los momentos que han marcado la relación de Jordi Alba y Romarey Ventura, que están a punto de casarse

El curso deportivo ha finalizado y los jugadores del FC Barcelona, en pleno huracán mediático por Gerard Piqué, disfrutan ya de unas semanas de descanso que prometen ser inolvidables para Jordi Alba. No en vano, comienza una nueva etapa para él en el terreno personal. El jugador blaugrana cuenta las horas para poner el broche de oro a su romance con Romarey Ventura: se convertirán en marido y mujer este 17 de junio. La pareja ha elegido para su gran día Sevilla, concretamente dos escenarios. El enlace será en la localidad de Viso de Alcor, pueblo natal de la novia, y para celebrarlo se trasladarán a la Hacienda de Orán, una antigua finca olivarera del siglo XVII, situada en el término municipal de Utrera. Esta celebración que han preparado con detalle para que sea inolvidable, se suma a los otros momentos que han marcado su historia de amor y que repasamos a continuación.

Para iniciar este nuevo capítulo ya como matrimonio, Jordi y Romarey han apostado por volver al lugar donde todo comenzó: la capital hispalense. En 2015, siendo ella estudiante universitaria de Turismo, sus caminos se cruzaron para ya no separarse más. Desde el principio, el defensa tuvo claro que había encontrado a la mujer perfecta y no dudó en hacer público su romance con fotos de los dos y cariñosos mensajes. "Las mejores personas llegan sin buscarlas...¡Eres increíble!”, confesaba. La convivencia entre ellos, un paso natural en toda relación, no tardó en producirse. Ventura se trasladó a Barcelona y rápidamente se convirtió en una más en la familia del deportista y en su grupo de amigos. De hecho, es íntima de Elena Galera (pareja de Sergio Busquets), Coral Simanovich (pareja de Sergi Roberto), Melissa Jiménez o Antonela Roccuzzo.

Si hay un acontecimiento que ha supuesto un punto de inflexión en su relación es el hecho de formar su propia familia. Ser padres es, según sus palabras, el amor más grande. El 18 de enero de 2018 llegó al mundo el pequeño Piero. Romarey describe como "indescriptible" el momento en el que tuvo a su bebé en brazos. Recuerda que a raíz de entonces su vida "cambió por completo" y puso su mundo "patas arriba". De su niño dice que es torbellino, divertido y cariñoso. Uno de los momentos más tiernos los ha protagonizado en esta recta final del embarazo, cuando le ha prometido a su mamá que estará a su lado hasta que ella se duerma. Además, parece que está dispuesto a seguir los pasos de Jordi Alba ya que adora el fútbol y tiene en casa el mejor espejo en el que mirarse.

La felicidad de la pareja se completó el 23 de septiembre de 2020, cuando en plena crisis sanitaria nació su pequeña Bruna, siendo un rayo de luz en la oscuridad. La niña es inseparable de Piero y los juegos que comparten hacen que sus padres se sientan plenos. De hecho, la modelo asegura que sus niños "son las únicas capaces de cambiar mi estado de ánimo en un segundo con solo una sonrisa". El futbolista y la modelo están muy orgullosos de haber propiciado este "amor de hermanos" puesto que ellos también están muy unidos a los suyos. Romarey tiene una hermana llamada Sandra con la que comparte muchos planes y un hermano de doce años llamado Carlo. Su edad le permite ser muy cercano a sus sobrinos. Por su parte, Jordi tiene un hermano mayor llamado David que se convirtió en padre por primera vez de una niña llamada Chloe casi a la vez que el deportista. En 2020 tenía al pequeño Loan que también se lleva muy poco con su prima Bruna.

Hace once meses, cuando disfrutaban de sus vacaciones de verano, Jordi sorprendió a la madre de sus hijos pidiéndole matrimonio. “Sí, si quiero, mi amor. Para toda la vida”, decía una emocionada Romarey con su anillo de compromiso, un solitario con un brillante. El jugador del Barça y la Selección Española sorprendió a su pareja con una romántica cena con velas junto al mar. Tan bonito fue que la modelo lo define como el momento que ha marcado para siempre su 2021. Ahora está dispuesta a disfrutar al máximo de esa celebración que, sin duda alguna, marcará el 2022: su boda, un enlace que promete reunir a las élites deportivas.