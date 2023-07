Sergio Busquets y Jordi Alba disfrutan de las aguas de Ibiza junto a sus familias a bordo de un espectacular yate

Ya hemos comenzado el mes de julio, fecha en la que vemos a los futbolistas acabar su temporada y disfrutar junto a sus familias de unos días de vacaciones. Es el caso de Jordi Alba (34 años) y Sergio Busquets (34 años) que además de compañeros de equipo, son amigos y no es la primera vez que les vemos disfrutar de su tiempo de descanso junto a sus familias. En este caso, las imágenes nos demuestran la buena sintonía entre ambos deportistas, sus mujeres y sus hijos a borde de un maravilloso yate en aguas de Ibiza, destino que han elegido ya en más de una ocasión.

Jordi Alba y la influencer Romarey Ventura disfrutan además de estos días antes de recibir al nuevo miembro de la famlia. Luciendo barriguita hemos visto a la mujer del exjugador del F.C. Barcelona y de la selección española de fútbol. Ambos son unos enamorados de las Islas Baleares, sobre todo Ibiza y Formentera, dos islas que visitan todos los años. Jordi Alba y Romarey se casaron después de una consolidada relación de siete años, que comenzó en el año 2015, cuando ella se encontraba estudiando el Grado de Turismo. El destino cruzó sus caminos en lo que fue un auténtico flechazo y desde entonces no se han separado. Juntos afrontaron la aventura de formar una familia dando la bienvenida a dos hijos, Piero, de 5 años, y Bruna, de tan solo 2.

Compañeros y amigos

La compañía de buenos amigos como el centrocampista Sergio Busquets, acompañado por su mujer Elena Galera (una de las mejores amigas de Romarey) y sus dos hijos Enzo, de siete años y Levi de cinco. Las dos parejas y los niños se lo pasaron estupendamente tomando el sol y bañándose en las cálidas aguas del mar Mediterráneo, que además surcaron subidos a una moto de agua. Los deportistas mostraron su faceta más cariñosa con los pequeños a los que dedicaron todo tipo de mimos y carantoñas, mientras que Romarey y Elena presumieron de embarazo, la primera, y estilo estilazo en bikini, la segunda.

Nueva etapa fuera del Barcelona

Ambos incian una nueva etapa, ya sin ser jujadores del Fútbol Club Barcelona. El día de su despedida del club cataán, Busquets se emocionó al ver los vídeos que le dedicaron sus compañeros a los que ha considerado su familia. "Ha sido un placer poder estar 15 años en el club de mi vida. He intentado dar lo mejor de mí cada día. Anteponer al club siempre. Esto no es un adiós, sino que será un hasta luego Me quedo con el orgullo de ser del mejor club del mundo. Ha sido un honor".