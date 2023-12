Así es la relación de Anna Ferrer con su padre, que vive en Cataluña alejado totalmente de los focos

Anna Ferrer está muy unida a su madre, Paz Padilla, pero eso no significa que no mantenga ningún tipo de relación con su padre, Albert Ferrer. "Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos", dijo hace tiempo. "No todo lo que hacemos lo mostramos en redes", añadió.

La 'influencer', de 26 años, viaja muy a menudo a Cataluña para reencontrarse con su padre y su familia paterna. Albert ha optado siempre por mantenerse en un segundo plano por lo que no es muy frecuente que la 'influencer' comparta fotografías con su padre, aunque de vez en cuando ha hecho una excepción y hemos podido verla disfrutando de su compañía o compartiendo una rica calçotada al aire libre. "Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal pero para nada. Con mi madre se lleva genial", aclaró Anna ante la insistencia de sus seguidores.

Paz y Albert se conocieron a principios de los años 90 y dieron la bienvenida a su hija Anna el 23 de febrero de 1997. Un año después, se casaron en una masía de Premià de Mar, en Barcelona, y en 2003 se separaron. "Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada", contó la humorista en el programa de Bertín Osborne. "Yo lloraba mucho, mañana, tarde y noche, pero nunca le dije que aún le quería. Llevábamos siete años juntos. Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes para mostrarle que estaba bien, pero cuando cerraba la puerta me hinchaba a llorar otra vez. Estaba loca por ese hombre y pensé que nunca más volvería a estar así por nadie", declaró.

El paso del tiempo curó sus heridas y actualmente la relación de Paz y Albert es maravillosa. "Una noche de reencuentro con lo que siempre nos unirá", publicó la artista en 2017 junto a esta foto. Además, en 2022, con motivo del estreno de El humor de mi vida en Barcelona, Paz y Albert volvieron a verse.