Anna Ferrer cuenta el tremendo susto que se ha llevado mientras dormía

Anna Ferrer ha vivido un episodio para olvidar propio de un thriller de suspense. La hija de Paz Padilla se llevó un susto de muerte al ver cómo un individuo entraba en plena madrugada en la habitación del hotel en el que se encontraba alojada. "Me encuentro con el corazón todavía fuera", dice mientras se recupera del tremendo sobresalto. Ella estaba durmiendo cuando de pronto se despertó al notar la presencia de alguien entrando en su habitación en plena noche. Al comprobar que no conocía a esa persona, entró en pánico y se temió lo peor.

"Yo pensaba que me iban a matar", ha confesado la influencer al recordar este momento aterrador que se produjo entre las tres y las cuatro de la mañana. La joven describió cómo fue la situación. "Me fui a dormir temprano y, para lo que para mí era la mitad de la noche, oigo que pasan la tarjeta, abren la puerta y entra una persona con la maleta". Afortunadamente todo quedó en un incidente sin consecuencias, ya que se trató de un error por parte del hotel, ya que el personal de recepción se confundió y le dio por error una llave de su habitación a otro huésped. "Luego lo arreglaron, pero no sabéis qué nochecita pasé después de semejante susto", explicaba Anna.

Tras lo sucedido, Anna corrió a contárselo a su madre, Paz Padilla, con quién mantiene muy buena relación, y la presentadora respondió con humor al incidente. "A ella le pasó a las tres de la mañana, te asusta pero no pasó nada, menos mal. A mí me han dado la llave de una habitación y cuando he subido he visto un pedazo de tío duchándose que digo: ''oh' y me he vuelto para atrás y he dicho: ¡Se han equivocado!'", ha contado entre risas la actriz. Anna y Paz Padilla comparten numerosos proyectos profesionales como es la tienda NoNiNa en Zahara de los Atunes (Cádiz) o su propio reality Te falta un viaje, en el que vivirán una auténtica aventura en países de lo más exóticos y mostrarán cómo es su relación de madre e hija.