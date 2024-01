Anna Ferrer muestra al detalle las obras de su casa junto a su madre, Paz Padilla

Loading the player...

Anna Ferrer anunció a sus seguidores, a finales de noviembre, una gran noticia: se había convertido en propietaria: "Mi propio pisito. Aún no me creo que estas cuatro paredes vayan a ser mi nuevo hogar, el sitio donde voy a vivir muchas nuevas primeras veces, que me van a ver reír y también llorar. Esto es un sueño cumplido para mi, me hace muy feliz pensar en esta nueva etapa de mi vida", reveló. Sin embargo, la casa todavía no está lista para entrar a vivir, pues está en obras. La influencer ha mostrado al detalle cada estancia junto a su madre, Paz Padilla, quien ha acudido a ver la reforma por primera vez. La presentadora, con su sentido del humor habitual, va mostrando todas las habitaciones, dejando claro, con sus comentarios, que está deseando ser abuela algún día. Dale al play y no te lo pierdas.

