Montse Pla anuncia su nuevo compromiso tras divorciarse de Víctor Clavijo

Víctor Clavijo y Montse Pla formaban uno de los matrimonios más estables del mundo de la interpretación. Sin embargo, tras más de una década juntos han decidido separarse y la actriz, que es hija de Beatriz Carvajal, ha comenzado un nuevo romance. De hecho, acaba de comprometerse. Hace tan solo una semana compartió esta foto presumiendo de anillo. "Ha dicho que sí", publicó mientras sonaba de fondo la canción Just the Way You Are, de Bruno Mars, una auténtica declaración de amor pues su letra contiene mensajes como "te amo tal como eres".

Montse, de 44 años, no ha revelado la identidad de su prometido. Según ha contado en la revista Semana, se siente "muy feliz y enamorada" con su actual pareja, un chico al que conoció el pasado mes de septiembre a través de las redes sociales.

Tal y como ha explicado en la citada publicación, el motivo de su divorcio fue la falta de objetivos en común. Él quería seguir creciendo profesionalmente y ella formar una familia. "Yo he querido quedar bien con él. Es familia, pero ahora tiene que recuperarse, como me dijo. Yo le quiero mucho, pero se ha dado así. Espero que podamos ser amigos, pero tiene una idea preconcebida de que las rupturas tienen que ser sufriendo y odiándose, y no es así", ha dicho Montse sobre Víctor.

El actor, por su parte, en una entrevista concedida a ABC, confesó que estaba atravesando una nueva etapa vital. "Estoy aprendiendo a ser más detallista, porque me concentro tanto cuando trabajo que olvido las necesidades de los demás. Soy consciente de ello, ahora estoy en proceso de recuperar amistades que había dejado enfriar. Es bonito mantener relación con personas que quieres pero a las que no has podido prestar la atención que merecían", dijo.

A sus 50 años, Víctor está viviendo un gran momento profesional. Actualmente, promociona La espera, la nueva película del director, Francisco Javier Gutiérrez. El actor se ha dejado la piel en este proyecto. Antes del rodaje, tuvo que perder ocho kilos y dejarse una barba de cuatro meses para constuir el físico de este guardés, que viaja a los infiernos tras aceptar un soborno por el bien de su familia.

Víctor no ha parado de trabajar desde que se dio a conocer en la serie Al salir de clase. Además de La espera, el actor está rodando El Marqués, una serie inspirada en los crímenes del cortijo de Los Galindos en 1975, y tiene una gira por teatros junto a Pasión Vega con Lorca Sonoro. "A nivel laboral está siendo un año increíble… Pero quizá me falta tiempo para saborear cada uno de estos momentos. Voy con la lengua fuera, sin descansar apenas", explicó en la revista GQ.