Las imágenes de Angelina Jolie tras los rumores que la relacionan con este rapero

Hace ya siete años que se separó de Brad Pitt, sin embargo, Angelina Jolie (48 años) no ha vuelto a encontrar el amor. Mientras que el actor está feliz al lado de la empresaria y diseñadora de joyas Inés de Ramón, la protagonista de Maléfica sigue soltera. Y no es porque le falten pretendientes. Durante este tiempo, a la actriz la han adjudicado diferentes relaciones: con el cantante y actor The Weeknd en 2021, con el actor Paul Mescal a principios de año y, el más reciente, David Mayer de Rothschild, el millonario empresario con el que fue fotografiada esta primavera. Sin embargo, siempre se han quedado en eso, rumores.

Ahora, hay que sumar un nuevo nombre a la lista: el del rapero y poeta británico Akala, de 40 años. La actriz y productora estadounidense ha reaparecido en Nueva York junto a sus hijos Pax y Zahara sin hacer ningún tipo de declaración al respecto, pero muchos medios aseguran que entre ellos ha surgido algo más que una amistad.

Angelina y el artista británico, cuyo verdadero nombre es James Kingslee McLean Daley, son los protagonistas de unas imágenes que ha publicado la revista italiana Oggi en las que aparecen disfrutando de una cena en Milán junto al resto del equipo de la película María, en la que la actriz interpreta el papel de María Callas y que se estrará el año que viene. Al parecer, los dos llegaron juntos al local y, al final de la velada, regresaron a su hotel.

La prensa italiana se ha hecho eco de la noticia y otros medios como el Corriere della Sera, el periódico con mayor difusión de Italia, hace referencia a la "gran complicidad" que había entre la actriz y el artista, a pesar de que en ningún momento se les vio en actitud cariñosa o romántica.

No es la primera vez que se les ve juntos, ya que el pasado mes de mayo viajaron a Jamaica para acudir al Festival Literario Calabash y en 2021 fueron juntos al concierto del artista Mustafa Ahmed, conocido como Mustafa el Poeta. Es más, no ha pasado desapercibida una foto que Jolie tiene en su cuenta oficial de las redes sociales, donde puede verse a su hija Shiloh leyendo uno de los libros de Akala titulado The Dark Lady (La dama oscura). "Lectura de verano. Estos son algunos de nuestros favoritos en casa", publicó el 3 de septiembre de 2021.

Por el momento sigue siendo un misterio si la protagonista de Eternals vuelve a tener o no el corazón ocupado. En medio de los rumores, la actriz ha reaparecido en Nueva York junto a dos de sus hijos: Pax, de 20 años, y Zahara, de 18. Juntos visitaron la nueva tienda de su marca de moda, Atelier Jolie. La estrella de Hollywood se decantó por un total-look negro con gafas de sol y un bolso XXL.

Tras triunfar como actriz, productora y activista, Angelina decidió probar suerte como diseñadora con un solo propósito: reciclar todas aquellas prendas que no se utilizan y crear vestidos vintage. Atalier Jolie inivita a que todo el mundo, sin importar su raza, sexo o condición social, pueda hacer sus propias creaciones apostando por el reciclaje con el fin de eliminar los deshechos textiles. Los consumidores pueden llevar sus propias prendas y colaborar con expertos sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo para elaborar los diseños que ellos quieran, haciendo uso de telas recicladas de sus propios armarios y materiales vintage.

"No quiero ser una gran diseñadora de moda", dijo recientemente. El objetivo de la actriz es crear "una comunidad de creatividad e inspiración" y cambiar la forma en la que hoy se entiende la industria. Su intención es inspirar a las mujeres a "sentirse lo suficientemente seguras" de ellas mismas. "Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y este mira hacia adelante".