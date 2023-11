Brad Pitt celebra su primer aniversario con Ines de Ramon: las claves del éxito de su relación

Todos los que conocen a Brad Pitt coinciden: hacía mucho que no le veían tan bien. El actor (59 años) ha dado una nueva oportunidad al amor y no puede estar más feliz al lado de Ines de Ramon (33), con la que comparte su vida desde hace un año. El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y la diseñadora de joyas acaban de celebrar su primer aniversario juntos y hay varios motivos que explican por qué esta relación sí está funcionando.

- ¡Hay una nueva estrella en Hollywood! El excepcional posado de Ines de Ramon como novia Brad Pitt

"Esta es la primera relación formal de Brad desde su divorcio", ha dicho a la revista People una fuente cercana haciendo referencia a su separación de Angelina Jolie. "La presenta como su novia", asegura sobre el nuevo amor del actor. Esa es precisamente una de las razones que evidencian que no es un amor pasajero. Lo suyo va en serio. "Es genial verle así. Ines le hace muy feliz", añade.

Su historia empezó muy poco a poco y, hasta que no estuvieron totalmente convencidos de su amor, no empezaron a mostrarse como pareja. Eso sí, por el momento no lo han hecho ante los flashes sino en su círculo más íntimo. El actor de Troya no quiere repetir errores del pasado y, consciente del revuelo que provoca como la gran estrella de Hollywood que es, está cuidando mucho todo lo que tiene que ver con su novia.

- La razón por la que Brad Pitt no presenta a su novia Ines de Ramon a sus hijos

A principios de este mes, la pareja acudió a la Gala Art+Film de LACMA en Los Ángeles, aunque no posaron juntos. "Se mostraron supercariñosos", dijo una fuente a la revista People, explicando que estuvieron toda la noche "riendo y bromeando". Ellos no se esconden, pero van a hacer todo lo posible por mantenerse alejados de los focos.

Por el momento, no han dado el paso de irse a vivir juntos, aunque este verano hicieron un romántico viaje por Europa. El actor se encontraba rodando su nueva película sobre Fórmula 1 y la diseñadora de joyas no dudó en visitarle en más de una ocasión. "Están muy bien (...) Están pasando mucho tiempo juntos porque disfrutan y están muy interesados ​​el uno en el otro".

Otra de las razones por las que su relación marcha viento en popa es que se han estado tomando el tiempo necesario para conocerse, sin pisar el acelerador. La pareja no ha querido apresurarse ni forzarse a nada. Es más, parece que Ines de Ramon todavía no conoce a los hijos del actor. "Antes de que Brad le presente a Ines a sus hijos, quería asegurarse de que su relación fuera duradera porque eso no es algo que él tome se a la ligera", dijo una fuente en la revista US Magazine hace unos meses.

El intérprete de ¿Conoces a Joe Black? está esperando el momento adecuado para que sus hijos conozcan a la diseñadora de joyas, con quien fue relacionado sentimentalmente por primera vez en noviembre de 2022. Eso sí, Ines ya conoce a algunos de los amigos más íntimos de Pitt, como es el caso de George y Amal Clooney, o la modelo Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber.

- Esto es lo que opinan los expertos de la nueva imagen de Brad Pitt

Su primera aparición pública juntos fue a finales de 2022, cuando fueron fotografiados detrás del escenario de un concierto de Bono, de U2, en Los Ángeles. En ese momento, ya llevaban saliendo unos meses. Después, la bella diseñadora asistió al estreno de la película Babylon de Brad Pitt en Los Ángeles y también celebraron juntos el día de San Valentín.

El próximo 18 de diciembre el actor estadounidense cumplirá 60 años y no hay duda de que organizará una fiesta por todo lo alto para celebrarlo. E incluso puede que sea Ines la que se encargue de sorprenderle con algo muy especial para celebrar su cumpleaños y su amor por Brad.