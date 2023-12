Así sido la cena de los nominados a los Premios Goya 2024

La sala Florida Retiro de Madrid volvió a ser el lugar escogido para celebrar el tradicional encuentro de nominados de la 38ª edición de los Premios Goya. El acto ha contado con la presencia de Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, representantes de diferentes instituciones y cerca de 190 nominados y nominadas de esta convocatoria. "La próxima vez que nos reunamos algunos de vosotros os llevareis un Goya a casa. Pero las películas no compiten entre ellas, el talento no compite entre sí. Los Goya son una celebración y una manera de hacer llegar nuestras películas a los espectadores”, recalcó el presidente en la velada.

Relajados y con ánimo festivo, los nominados y nominadas a los Goya 2024, que se entregarán el próximo 10 de febrero en Valladolid, festejaron un increíble año del cine español en el que 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, y La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, al haber conseguido un total de 15 y 13 nominaciones.



Juan Antonio Bayona, nominado por 'La sociedad de la nieve'





La sociedad de la nieve aspira a 13 premios

El cineasta de Lo imposible regresa de Estados Unidos para promocionar este filme que ha sido elegido para representar a España en los Oscar. "Allí me cuesta el doble porque soy español, y aquí soy el que hace el cine de gran presupuesto. Aquí me tratan como si fuera de otra liga y cuando voy a la otra liga, entramos por la puerta de atrás. Que no me quejo ni lo cambio por nada del mundo, me siento muy afortunado", quiso destacar a su llegada a la cena de nominados.

Bayona se unió a los cineastas David Trueba, Isabel Coixet, Alejandro Rojas, Alejandro Marín, Pablo Verger, Juan Sebastián Vasquez, Carla Simón, Mabel Lozano, Claudia Pinto, Maite Alberdi, Isabel Herguera, Itsaso Arana, Estíbaliz Urresola y Eulalia Ramón en esta celebración.



Laia Costa, embarazada de su segundo hijo, nominada por 'Un amor'



Hugo Silva, nominada por Un amor



Malena Alterio, nominada por 'Que nadie duerma'



Hovik Keuchkerian, nominado por 'Un amor'



El equipo de 'Un amor', la película de Isabel Coixet

Entre los intérpretes destacó la presencia de una embarazada Laia Costa, la única candidata que repite del año pasado, María Vázquez, Malena Alterio, Carolina Yuste, Clara Segura, Luisa Gavasa, Itziar Lazkano, Anne Gabarain y Janet Novás. En el apartado masculino, Hugo Silva, que logra su primera nominación al Goya por la película Un amor, de Isabel Coixet, Alberto Ammann, Enric Auquer, David Verdaguer, Manolo Solo, Hovik Keuchkerian, Alex Brendemuhl, Juan Carlos Vellido y Jose Coronado, que ya es un veterano en estos premios después de cinco nominaciones y haber logrado un cabezón por No habrá paz para los malvados.



Mabel Lozano, nominada por su corto 'Ava'



José Coronado y Manolo Solo, nominados por 'Cerrar los ojos'



Brianeitor, nominado como actor revelación por 'Campeonex'



Carolina Yuste, David Trueba, David Verdaguer por 'Saben aquell'

En el apartado musical Rigoberta Bandini, Vetusta Morla, Xoel López; y los productores Chelo Loureiro, María Zamora, Sandra Tapia, Iván Miñambres, Marisa Fernández Armenteros y Valérie Delpierre; y la especialista en efectos especiales Laura Pedro, entre otros muchos, asistieron a este acto que precede a la gala que será presentada por Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Belén. La actriz y cantante y los directores, guionistas y productores ya han rodado el spot en la ciudad castellanoleonesa para promocionar la ceremonia, que se emitirá en Televisión Española hasta el día de la entrega de los premios. El director de fotografía, restaurador fílmico e investigador Juan Mariné recibirá el Goya de Honor.