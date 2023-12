Tres bodas y varios compromisos rotos: repasamos los grandes amores de Brad Pitt

Cumple sesenta años pero ¡quién lo diría! Brad Pitt fue, es y seguirá siendo uno de los rostros más bellos de la historia del cine, un auténtico rompecorazones con una vida sentimental inquieta que incluye algunas de las actrices más conocidas del panorama. Algunas de sus relaciones han sido apenas un fugaz romance, aunque otras han resultado tan serias que han llegado al altar. Repasamos los grandes amores del protagonista de Telma y Louise, algunos no exentos de polémica, para ver si los recuerdas todos.

Shalane McCall

Una de sus primeras novias, quizá poco conocida, fue Shalane McCall. Sus caminos se cruzaron en el rodaje de la serie Dallas en torno a 1987. Entonces su carrera apenas despuntaba con pequeños papeles en producciones como No hay salida (de Kevin Costner) y la serie Nuevos policías, que lanzó a la fama a Johnny Depp. La pareja, que se enamoraba en la ficción, trasladó su historia a la vida real, aunque no duraron mucho pues a finales de la década se separaron. Sus siguientes dos romances fueron fugaces pues con la cantante Macho Sinitta estuvo apenas unos meses y con Elizabeth Daily, aunque hubo muchos rumores, nunca se confirmó nada serio.

Jill Schoelen

Su primera novia más seria fue Jill Schoelen. Con ella llegó a pensar en boda y de hecho se comprometieron. Schoelen desveló en una ocasión que el intérprete le había escrito románticos poemas, algunos de los cuales vieron luego la luz en Radaronline. "No puedo dejar de pensar en ti. No me siento completo sin ti a mi lado" decía en uno. Sin embargo su compromiso no prosperó y rompieron cuando ella se enamoró del director de una cinta que rodaba en Hungría. "No olvidas algo así y quizás nunca he conseguido superar completamente el sentimiento de humillación" dijo Pitt.

Christina Applegate

Después de Jill llegó a su vida Christina Applegate, uno de los rostros más bellos de los años 80 y 90. No estuvieron juntos mucho tiempo aunque la prensa sí habló mucho de su relación sobre todo de su ruptura. Fue Applegate quien confirmó cómo había sido su polémica separación. “Una vez dejé a Brad Pitt por otro tipo” contó Christina confirmando los rumores de que había abandonado al guapísimo actor, que entones tenía 26 años, por un rockero en la alfombra de los MTV Music Awards. Se dijo que el músico fue Sebastian Bach, el cantante del grupo Skid Row.

Juliette Lewis

Después llegó a su vida Juliette Lewis. Tenía solo 17 años cuando conoció a Pitt en el rodaje de Too young to die? Ella se había emancipado de sus padres para poder gestionar su carrera sin su intervención cuando Pitt se cruzó en su vida. Fue su primera esposa pues se casaron en 1990. Estuvieron juntos cuatro años, desafiando los 10 años de edad que les separaban, pero su amor se acabó en 1994. "Lo amé muchísimo, es un gran hombre" dijo ella. Él apuntó en declaraciones a Vanity Fair que ella también fue muy importante en su vida: "Todavía la quiero mucho, es una persona brillante, la pasamos muy bien juntos, fue una de las mejores relaciones que tuve".

Gwyneth Paltrow

En 1995 Brad Pitt ya había aparecido a sus 29 años en títulos como Telma y Louis, Entrevista con el vampiro y Leyendas de pasión donde había demostrado sus dotes como actor y había enamorado a Hollywood. Llegó entonces a sus manos el guion de Seven con una todavía no muy reconocida Gwyneth Paltrow, de 22 años. Su relación duró tres años y fue tan intensa que llegaron a comprometerse. Compartían profesión e incluso estilismos, además de un cariño que se ha mantenido en el tiempo. En 1997 anunciaron su inesperada ruptura sin dar explicaciones, una separación que afectó mucho a Gwyneth, hasta el punto de que estuvo a punto de rechazar el papel en Shakespeare in love que le dio el Oscar. Hace algunos meses se reencontraban en una entrevista de Pitt para Goop, la empresa online de Paltrow, donde dejaban claro que siguen manteniendo una excelente relación a pesar de haber roto hace casi tres décadas. "Es maravilloso tenerte como amiga ahora. Te quiero", a lo que Gwyneth asintió diciendo: "Lo es. Te quiero mucho".

Jennifer Aniston

En el año 1998 empezó a salir con Jennifer Aniston. Ella triunfaba convertida en Rachel Green para la exitosa sitcom Friends -serie en la que el actor tendría un cameo años después-. Fueron sus respectivos representantes los encargados de presentarlos y se produjo el flechazo. La actriz llegó a reconocer que había encontrado al hombre de su vida y cinco meses más tarde se comprometieron. Se casaron en julio del año 2000 en una romántica ceremonia en Malibú. Eran la viva imagen de la felicidad, pero esta duró solo hasta 2004. "Nos pusieron en un pedestal, pero éramos una pareja normal. Pensábamos diferente y no puedes forzar una relación, ni siquiera cuando la gente la tiene idealizada", dijo la actriz años después del final de su matrimonio.

Angelina Jolie

Fue ese el año en el que conoció a Angelina Jolie en el rodaje de la atrevida Sr. y Sra. Smith. La historia de amor de la película se trasladó a la realidad y duró más de una década. Con ella formó una numerosa familia: en 2005 el actor adopta a Zahara y Maddox, los hijos de Angelina; en 2006, protagonizan la exclusiva más esperada en ¡HOLA! Al posar con su hija recién nacida Siloh Nouvel Jolie-Pitt; en agosto de 2008 presentan a sus mellizos, Knox León y Vivienne Marcheline. Tienen además otro hijo Pax, adoptado también. En 2014 se dieron el "sí quiero" en una romántica ceremonia que celebraron en su casa de Francia cuyas imágenes se pudieron ver en exclusiva mundial en ¡HOLA! y HELLO!

Nadie podría haber imaginado entonces que esta idílica vida, que les convirtió en una de las parejas más poderosas de Hollywood, acabaría en uno de los divorcios más controvertidos de la Meca del cine. En 2016 Angelina anunció su separación argumentando “diferencias irreconciliables” y entonces comenzó una batalla por la custodia de sus hijos y sus bienes en común en la que no han faltado los reproches y descalificaciones. Ella acusó a su exmarido de un comportamiento inadecuado y él aseguró que su adicción al alcohol (que ahora ya ha superado) fue culpable de muchas de sus diferencias. Todavía hoy la pareja mantiene un conflicto con respecto a algunas de sus posesiones y parece que el actor no ha vuelto a tener contacto con sus hijos.

Inés de Ramón

A finales de 2022 apareció en la vida de Pitt Inés de Ramón. La diseñadora de joyas de 33 años y el actor, que a sus 60 años parece haber detenido el reloj del tiempo y no ha perdido un ápice de atractivo, llevan su noviazgo con discreción. Lejos de la alfombras rojas y los estrenos, Brad e Inés mantienen su historia entre sus círculos más íntimos cuidándose de miradas indiscretas. "Están muy bien (...) Están pasando mucho tiempo juntos porque disfrutan y están muy interesados ​​el uno en el otro" apuntan fuentes cercanas. Inés ya conoce a algunos de los amigos más íntimos de Pitt, como es el caso de George y Amal Clooney, o la modelo Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber. Sin embargo no parece haber coincidido todavía con los hijos del artista, pues el actor querría asegurarse de que su relación es estable antes de incluirla en el círculo familiar.