El peor recuerdo de Malena Alterio en su etapa en 'Aquí no hay quien viva'

Malena Alterio, de 49 años, tiene por delante varios meses emocionantes pues está nominada como mejor actriz por Que nadie duerma (interpreta a una mujer que conduce un taxi) a los premios Goya, Feroz y Forqué. Sin duda una manera increíble de despedir el 2023 para la que formó parte durante varias temporadas de una de las comedias que marcó una época en televisión. En la recordada Aquí no hay quien viva, Malena interpretó a Belén, uno de los personajes más queridos del título que se enfrentaba a todo tipo de histriónicas situaciones que ahora la actriz recuerda con nostalgia. “Lo tengo bastante integrado y lo abrazo porque me siento muy orgullosa de haber formado parte de esto y que, de repente, 20 años después, nuevas generaciones te siguen descubriendo y te siguen encontrando en la calle ” reconoció en El hormiguero. El éxito fue tal que los artistas que formaron parte de la ficción se enfrentaron a un intenso fenómeno fan.

“Me acuerdo que, al principio, llegábamos a grabar y decíamos, 'me han pedido una foto, que guay'” explicó. Sin embargo las cosas pronto escalaron a otro nivel: “El nivel de popularidad empezó a crecer muchísimo. Era una consecuencia de que tu trabajo estaba funcionando muy bien, pero a la vez era impactante, invasivo”. Ahora con el tiempo ha aprendido a gestionar la fama. “La popularidad es como que sube, luego baja. En un momento estás muy presente, luego ya no estás... Es así y así la vivo. Todo es muy relativo y muy fugaz”. Tras el final de Aquí no hay quien viva, en 2006, se creó La que se avecina, una suerte de continuación de las tramas de una inusual comunidad de vecinos. Malena solo estuvo en la primera temporada de esta y su salida fue impactante para muchos espectadores que todavía hoy recuerdan este papel.

Han sido muchos los que ha interpretado a lo largo de su exitosa carrera, como recordó en el programa de Pablo Motos, donde rescató su casting más complicado. “Subió el director de casting y al ver tanta gente dijo que empezaría a señalar a los que no tenían posibilidad. Yo estaba tratando de no mirar, pero, de repente, me dice: ‘Tú, fuera’. Me dijo a mí y a otra, dos de cien. Y dije: ‘Pero, ¿por qué?’. Fue terrible” apuntó. Añadió Malena que espera que quien entonces la rechazó pueda ver el gran éxito que ha alcanzado ahora.

La intérprete, hermana del también actor Ernesto Alterio, ha mantenido siempre bastante discreción con respecto a su vida personal. En 2002 conoció al artista Luis Bermejo, quien fue su marido durante 15 años: “Mi novio de siempre lo he tenido muchos años, una relación de 15 años. Aunque terminó hace 3 años, ahora no me apetece tener una pareja estable, cuando llegue alguien lo sabré” comentó en el programa de Jesús Calleja. La pareja rompió en 2017 pero mantiene una cercana relación de amistad.