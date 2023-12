Analizando los mejores estilismos de ‘OT 2023’ La música está desnuda sin la moda, y OT lleva dos décadas vistiendo a las promesas de la música española. Analizamos los looks que nos está dejando ‘OT 2023’

La gala de este lunes 4 empezó con la tradicional actuación grupal, que esta vez fue del tema Alright. Tras la performance inicial, llegaron las actuaciones de los nominados Suzete y Lucas, en las que el público salvó a Lucas con un 54,1% de los votos. Entre los artistas invitados, Vicco y Abraham Mateo, y Vanessa Martin como miembro del jurado. El Nómada Favorito de esta gala fue Naiara, que recibió el apoyo del 26,7% de la audiencia. Tras la deliberación del jurado y los votos del público, Alex Márquez y Omar fueron los nominados definitivos de la Gala 2.

VER GALERÍA

Ver galería

Operación Triunfo lleva ya 12 ediciones encargándose de hacer de la música uno de los ingredientes más apetecibles de la parrilla televisiva, pero la voz no es la única protagonista del talent show que, por primera vez en su historia, se emite en directo a través de la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video. Junto a ella se alzan con fuerza el estilismo y el maquillaje, dos factores clave que, en este caso, adquieren una enorme relevancia cuando los participantes se suben al escenario. Y es que a través de la ropa que llevan en el plató, los chicos se comunican, se definen y deciden qué clase de artista quieren ser, de ahí que en cada uno de sus looks no se deje nada al azar.

VER GALERÍA



Ver galería

Mención aparte es el caso de Chenoa, que regresa al talent show que le dio la fama 20 años después, esta vez como presentadora y que, como tal, es analizada al milímetro en cada gala. Looks incluidos. Consciente del poder de atracción que ejerce, la cantante se plantó en la gala 0 con un total look blanco que bien merece nuestra atención. El estilismo en cuestión estaba compuesto por un traje de chaqueta blanco de dos piezas con gran escote y solapas anchas realizado a medida para la ocasión por la firma española Laura Bernal. Los botones, lacados en negro, fueron los encargados de aportar un aire de sofisticación al conjunto mientras que la nota de color corrió a cargo de los zapatos, unos tacones en fucsia con brillantes en el empeine. De diez.

VER GALERÍA



Ver galería

Sin embargo, fue el broche que llevaba en la solapa de la chaqueta el detalle más comentado, un 89 creado con cristales de Swarovski que hacía referencia a su número de casting en la primera edición de OT, en el año 2001. Pero si su debut estilístico estuvo a la altura de su debut como presentadora, también lo estuvo el outfit que escogió para la gala 1, compuesto por unos pantalones azul tinta de lentejuelas combinados con un top de tafeta negro y escote palabra de honor. En resumen, un outfit de vocación festiva muy apropiado para las fechas en las que estamos y que, estamos seguras, servirá de inspiración a más de una para sus looks de las próximas navidades.

VER GALERÍA



Ver galería

Brillos, cuero y el rojo como tono estrella

Pero si los estilismos de Chenoa acapararon gran parte del protagonismo, los de los concursantes no se quedaron atrás. Los brillos y metalizados, las prendas de piel –o de efecto piel– y el rojo fueron el denominador común de muchos de los outfits que pudimos ver tanto en la gala 0 como en la 1. Entre nuestras favoritas, las botas de brillos de Chiara, probablemente el estilismo más Generación Z de toda la gala 0. La diversidad también se celebra en OT 2023, prueba de ello fue, por ejemplo, el conjunto coordinado de estilo no gender que lució el granadino Paul, compuesto por una blazer cropped y una falda pantalón XXL que no dejaron a nadie indiferente.

VER GALERÍA



Ver galería

Las andaluzas Denna y Violeta, que protagonizaron la actuación más sensual de la gala 1 con la interpretación de Padam Padam de Kylie Minogue, tampoco pasaron desapercibidas con sendos total looks en uno de los tonos más tendencia de la temporada, el rojo. Mientras que la zaragozana Naiara, que cantó Para no verte más con Álvaro Mayo, apostó por un estilismo de dos piezas en tonos rosa y repleto de brillos.

Lo cierto es que, en términos de moda, todo apunta que ‘OT 2023’ dará mucho que hablar. Solo hace falta echar un vistazo a lo que llevamos de programa. ¡Y lo que queda!