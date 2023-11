'Hermanos': La inesperada reacción de Ömer tras la muerte de su abuela

Hermanos nos sigue manteniendo en vilo y está cada vez más interesante. Poco a poco van saliendo a la luz las traiciones, las alianzas y los oscuros secretos que muchos tratan de ocultar a toda costa. Esta semana, la tensión entre Ömer y Asiye está en su punto álgido. El joven se niega a creer a su hermana, quien le ha desvelado que Şevval encerró a su abuela en el sótano y la dejó enfermar hasta morir, teniendo a Yasmin como cómplice, y prefiere confiar en las palabras de Akif.

La chica Eren no puede más con la situación y acaba echándolo de casa. "Ya no eres mi hermano", le dice, tirando sus cosas por la puerta conforme él atraviesa el umbral de la misma. Una vez fuera del gallinero, Ömer recoge sus pertenencias esparcidas en el suelo de la calle. Ambos están muy afectados por la discusión: Asiye está muy disgustada porque su hermano no ha confiado en ella mientras que este piensa que la chica está obsesionada con Yasmin.

Ömer se marcha con gran pena, sin saber si realmente creer en las palabras de su hermana. Habla con Oğulcan, quien trata de abrirle los ojos asegurándole que Asiye nunca sería capaz de mentirle en eso ni de inventarse algo tan grave. El joven recapacita y decide investigar qué fue lo que realmente ocurrió con la señora Sevgi.

Gönül sigue dispuesta a acabar con Şengül

La madre de Aybike llora desconsolada y le cuenta a su marido e hija que el trabajo de las cortinas que tenía que hacer para un hotel era un engaño organizado por Ayla y Gönül para reírse de ella. Por suerte, Orhan consigue que el dueño de la tienda les deje devolver las telas que no hayan utilizado, aún así siguen teniendo una importante deuda de 90.000 liras turcas (cerca de 3.000 euros) por la maquinaria y los materiales que sí han usado.

Pero no hay quien pare a Gönül. La exdueña del restaurante se entera y quema todos los tejidos, dejando a los Eren en una complicada situación. Su enfrentamiento parece no tener fin y Şengül no tardará en responder a su enemiga, recrudeciendo aún más la guerra entre ambas.

Por su parte, Aybike decide darle un escarmiento a la madre de Berk asegurándole que no dejará escapar a su hijo, incluso que llegarán a casarse, pero Ayla no se queda de brazos cruzados y decide dar un golpe certero: compra la tienda de las cortinas para que la pareja de Orhan tenga que pagarle la deuda a ella.

Tolga dispuesto a todo para ayudar a su amiga

Pese a los esfuerzos del joven por solucionar los problemas de Zehra, la chica se ve obligada a casarse con un tendero del barrio mucho mayor que ella, ya que su hermano no ha cumplido la promesa que hizo a Akif y se ha gastado el dinero que este le dio para saldar sus deudas y escolarizar a las chicas en nuevas apuestas.

Al enterarse de la triste noticia, Tolga busca cualquier manera para ayudar a su amiga. Tras darle muchas vueltas y pocas horas antes de que tenga lugar el enlace, el hermano de Leyla encuentra la única forma para que Zehra no tenga que darle el 'sí, quiero' a un hombre al que no ama. El joven tiene un un plan: será él quien pase por el altar con la chica.

Asiye se encara con Yasmin

La joven Eren está segura de lo que escuchó y se enfrenta a Yasmin en el colegio. Cuando Asiye le revela que sabe que ella y su madre fueron las responsables de la muerte la la señora Sevgi, la hija de Ahmet se queda pálida y sin palabras. Su reacción confirma las acusaciones de la hermana de Ömer y Emel. Para seguir ocultando la verdad y no ser descubiertas, Şevval trata de tranquilizar a su hija.

Por otro lado, la hermana de Sarp sigue detrás de Doruk para intentar conquistarlo, algo que pone celosa a Asiye. Nebahat también continúa con su cruzada para separar a su hijo de la chica Eren pero, aunque ambas consiguen crear algunos enfados y malentendidos entre ellos, su amor es más fuerte y la pareja acaba solucionando sus problemas. Justo lo contrario a lo que ocurre con la relación entre Ömer y Süzen, que cada vez es más distante y más tensa.

La inesperada reacción de Ömer

Yasmin le pide a Ömer que vayan a estudiar matemáticas a su casa y él acepta. Unas palabras de Sarp hacen que el chico comience a atar cabos sobre los últimos días de vida de su abuela.

Decidido a descubrir la verdad, al ver el sótano que tienen los Yilmaz en el jardín, el joven se cuela a escondidas en el habitáculo donde estuvo retenida la señora Sevgi y encuentra un bote de pastillas de su abuela, confirmando así las palabras de Asiye.

Ömer es sorprendido por Şevval, con quien mantiene una fuerte discusión enfurecido por su hallazgo. En un momento de ira y locura, el joven encierra a la mujer de Ahmet en el cuarto a modo de venganza por lo que le hicieron a la señora Servgi. ¿Lo descubrirán? ¿Logrará escapar la madre de Sarp y Yasmin? ¿Hará las paces Ömer con Asiye? Pronto iremos descubriendo todas estas incógnitas y surgirán otras nuevas.