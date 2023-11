Los protagonistas de 'Friends' se reunirán en los Emmys para rendir homenaje a Matthew Perry

Los protagonistas de Friends siguen llorando la inesperada muerte de Matthew Perry a los 54 años. Además de estar presentes en su funeral y compartir emotivas cartas de despedida en sus perfiles públicos, Jennifer Aniston (Rachel); Courtney Cox (Mónica); Lisa Kudrow (Phoebe); Matt LeBlanc (Joey); y David Schwimmer (Ross), están organizando un reencuentro televisivo para rendir homenaje al querido intérprete, tal y como ha podido saber en exclusiva el diario británico Daily Mail.

El ya citado medio de comunicación también explica que la ocasión elegida para este último adiós es la 75º edición de los premios Emmy, una gala que está previsto que se celebré el próximo lunes 15 de enero en el Teatro Peacock de Los Ángeles. El objetivo del popular elenco es dar a conocer algunas de las anécdotas más curiosas y divertidas que vivieron junto a Matthew Perry, para que de esta manera el gran público pueda saber cómo era el artista más allá de su carismático personaje de Chandler Bing.

Según una fuente cercana a los cinco actores, tan solo falta que la familia de el visto bueno para seguir adelante con el proyecto. “Si obtienen la bendición de su familia a todos les encantaría reunirse en el escenario para hablar sobre él y rendirle un tributo digno”. Un momento que está persona asegura que será de lo más entrañable. “Las emociones están todavía a flor de piel porque sigue siendo una situación muy delicada para ellos”.

‘Friends’, fuera y dentro del set de rodaje

Durante los diez años que la comedia de Warner estuvo en emisión, los actores forjaron una bonita amistad que supieron conservar con el paso del tiempo. Según, relató Matthew Perry en su libro de memorias Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible), sus compañeros de reparto fueron uno de sus mayores apoyos en su lucha contra los problemas de adicción al alcohol y las drogas. “Siempre fueron pacientes y comprensivos conmigo. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido los otros lo respaldaban”.

Hay que recordar que la última vez que estuvieron todos juntos en la pequeña pantalla fue en 2021, diecisiete años después del final de la serie, cuando la plataforma de streaming HBO Max consiguió que se reuniesen en el coqueto apartamento que estaba situado en pleno corazón de Nueva York. No se trataba de un reboot en el que los fans pudieran ver cómo la vida y el paso del tiempo había tratado a sus personajes favoritos, sino que, junto al maestro de ceremonias James Corden, recorrieron los sets más emblemáticos del rodaje, desvelaron secretos inéditos y recordaron algunas de las escenas míticas. Igualmente, releyeron algunos guiones y charlaron con otras celebrities internacionales cuyas carreras profesionales han estado influenciadas de alguna manera por Friends.