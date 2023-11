Courteney Cox recuerda a Matthew Perry con una de sus escenas favoritas de 'Friends', ¿la recuerdas?

Loading the player...

"Cuando trabajas con alguien tan cerca como yo lo hice con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora, aquí está uno de mis favoritos", así ha comenzado explicando Courteney Cox el motivo por el que ha elegido esta escena de 'Friends' y no otra para recordar a su queridísimo amigo fallecido Matthew Perry. Se trata de la mítica escena en la que consolida la relación entre Chandler y Mónica: "En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que yo dijera", ha comentado la intérprete. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

