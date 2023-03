Courteney Cox matiza unas afirmaciones del príncipe Harry en su libro

Courteney Cox ha roto su silencio después de que el príncipe Harry la mencionara en su libro de memorias. El duque de Sussex es un fanático de la serie Friends donde la actriz da vida a la inolvidable Mónica, un papel que la catapultó a la fama. Courteney ha confirmado que Harry se quedó en su casa cuando estuvo en Los Ángeles hace unos años y habla sobre una fiesta en la que según el Príncipe había setas alucinógenas.

Según cuenta en En La Sombra, Harry estuvo con dos buenos amigos en Estados Unidos en enero de 2016. Acabaron en Los Ángeles porque uno de sus compañeros salía con una chica de esta ciudad. Tras pasar una noche en casa de la chica “nos trasladamos a la casa de Courteney Cox, que era amiga de la novia de Thomas y tenía más espacio libre”. Harry estaba encantado de alojarse en la casa de una de las actrices de Friends, su serie de referencia.

Al final, la anfitriona dio una fiesta en su casa y Harry asegura que cuando fue a la nevera con un amigo “mientras la puerta estaba abierta vislumbré una caja enorme de bombones de setas mágicas en forma de diamantes negros de chocolate”. El duque de Sussex reconoce que su amigo y él cogieron unos cuantos que tragaron con la ayuda de varios tragos de tequila.

Casi dos meses después de que saliera a la luz el libro de Harry, Courteney Cox ha querido arrojar luz a su encuentro y a la fiesta en la que estuvieron. En una entrevista en Variety, la actriz ha confirmado que Harry se quedó en su casa hace unos años. “Se quedó aquí un par de días, probablemente dos o tres. Es una persona muy agradable”, ha dicho en la entrevista a la vez que ha declarado que también le vio recientemente en una fiesta de cumpleaños, pero no tuvo la oportunidad de saludarlo. Quizá la intérprete se refiera a la reboda de Ellen DeGeneres y Portia Rossia, en la que también estuvo presente Meghan Markle.

Courteney también ha admitido que aunque no ha leído la biografía, si está al tanto de las afirmaciones de Harry sobre que tomó setas alucinógenas en su casa. “No he leído el libro. Quiero hacerlo porque he oído que es realmente entretenido” y quiso aclarar que: “ ¡No estoy diciendo que hubiera setas! ¡Definitivamente no los estaba repartiendo!”, ha dicho en la publicación.