El conmovedor mensaje de Cristina Saavedra tras la felicitación de su hermano: 'La vida nos robó mucho, pero me lo dejó a él para mantenerme en pie' La presentadora ha cumplido 48 años esta semana mientras se recupera de la etapa más dura de su vida

Cristina Saavedra sigue aún recuperándose de los duros golpes a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos. La periodista, que recientemente ha cumplido 48 años, ha pasado dos años muy difíciles, marcados por la muerte de varios miembros de su familia. Entre los años 2020 y 2022 ha tenido que afrontar la pérdida de sus dos hermanas, de su madrina y de su abuela de manera casi sucesiva. Además, la comunicadora también sufrió un atropello en un paso de peatones mientras paseaba con su sobrino pequeño en 2017.

El sanador verano de Cristina Saavedra en Canadá, ¿con mensaje de agradecimiento a Manu Carreño?

“¡Felicidades! Ella es la persona que lo une todo”, han sido las primeras palabras que ha escrito su hermano, Kiko Saavedra, en su cuenta, junto a una imagen en la que aparece Cristina con una gran sonrisa y con una cómplice mirada a la persona que está tomando la fotografía. El pasado 13 de noviembre, la presentadora cumplió 48 años, y a pesar de estas difíciles pérdidas, nunca ha perdido la sonrisa. Y es que, gran parte de 'culpa' la tiene su hermano Kiko, quien en estos años se ha convertido en el motivo de unión entre su familia. “Lo tiene todo. Y no la puedo querer más. Mi hermana”, ha terminado diciendo.

Cristina Saavedra, emocionada con el recibimiento de sus compañeros en su vuelta al trabajo

Asimismo, su compañero de vida ha querido acompañar el mensaje con un tema con mucho significado para ambos: La quiero a morir de Alejandro Sanz y Jarabe De Palo. Cristina Saavedra no ha tardado en contestar muy emocionada a su hermano: “Es la felicitación de mi hermano. Con este trocito de esta canción que suena. La vida nos robó mucho, pero me lo dejó a él para mantenerme en pie. Te quiero infinito, Kiko”, han sido las palabras que ha compartido la presentadora con sus más de sesenta mil seguidores.

Cristina Saavedra vuelve al trabajo tras atravesar el momento más difícil de su vida

Tras pasar una temporada alejada de los focos, Cristina Saavedra volvió a retomar su vida como comunicadora el pasado mes de julio: “Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros”, escribió en su perfil público. La periodista continúa con su faceta como presentadora, de lunes a viernes en la segunda edición del informativo de laSexta, junto a Rodrigo Blázquez.

Respecto a su vida sentimental, Cristina continúa muy feliz con su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, con el que lleva más de 20 años. El comunicador ha sido uno de los grandes apoyos para Saavedra durante todos estos años. Se conocieron en 2003, pero no fue hasta 12 años después cuando Carreño confirmó la relación con ella compartiendo una foto con sus seguidores.

Cristina Saavedra, conmovida por la fortaleza de su sobrina, que acaba de perder a su madre

Las tragedias a las que se ha tenido que enfrentar Cristina en los últimos años

En los últimos años, Cristina Saavedra se ha enfrentado a repetidas tragedias. La periodista de laSexta ha sufrido la pérdida de su madrina, su abuela y sus dos hermanas en poco menos de dos años. En el verano de 2020, la comunicadora perdió a su madrina por el Covid. En 2021, se despidió de su abuela y, pocos meses después, comunicó el fallecimiento de su hermana pequeña a los 50 años a consecuencia de un cáncer. Tan solo un año después, y aún sin haberse recuperado de estos duros golpes, su hermana mayor perdió también la vida a consecuencia de la misma enfermedad.