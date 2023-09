El sanador verano de Cristina Saavedra en Canadá, ¿con mensaje de agradecimiento a Manu Carreño?

Después de una temporada complicada, Cristina Saavedra ha podido disfrutar de un merecido descanso y de unas vacaciones muy especiales. La periodista se reincorporaba al trabajo el pasado mes de septiembre tras pasar dos años muy difíciles, marcados por la muerte de varios miembros de su familia. La comunicadora afrontaba la pérdida de su madrina, de su abuela y de dos de sus hermanas de manera casi consecutiva, entre los años 2020 y 2022. A esto hay que añadir que fue víctima de un atropello en Galicia mientras cruzaba por un paso de peatones junto a uno de sus sobrino en 2017.

Tras una temporada alejada de los focos, Saavedra retomó su trabajo en televisión y el pasado mes de julio quiso hacer balance de la que, sin duda, ha sido una de las temporadas más complicadas para ella. A través de su perfil público, la presentadora compartió una fotografía de su equipo de compañeros, junto a unas bonitas palabras: "Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros", escribió.

El emotivo mensaje de Cristina Saavedra tras su temporada más difícil: 'Al dolor solo lo calma el amor'

Desde entonces, la conductora del informativo de La Sexta ha podido aprovechar para desconectar, descansar y recargar las pilas de cara al comienzo de curso. La periodista ha hecho las maletas y se ha marchado fuera de España, y uno de los destinos que ha escogido ha sido Canadá. Ella misma contaba a finales del mes de julio algunos imprevistos iniciales del viaje, como que le habían extraviado una maleta y había perdido una chaqueta, pero había conseguido recuperarlas.

La comunicadora ha compartido muchos detalles de este viaje, con preciosos paisajes en los que ha tenido la oportunidad de dedicar tiempo a pensar y reflexionar, a 'reconciliarse con su alma', como ella misma ha escrito en un vídeo en el que se ve a un grupo de ballenas nadando. No obstante, ha sido una de las instantáneas que la periodista ha publicado la que más ha llamado la atención.

Cristina Saavedra y Manu Carreño, una discreta relación que dura ya 18 años

Se trata de una imagen en la que se la ve de espaldas mirando al horizonte desde un muelle, con un lago frente a ella y las montañas al fondo. Un paisaje típico de Canadá del que no ha dado más información, aunque ha acompañado la fotografía de unas significativas palabras: "Un pie siempre en este momento. Gracias… a ti (📸 and +)", ha escrito. Un mensaje que se puede interpretar como un guiño a su pareja, Manu Carreño, que podría ser el autor de la instantánea.

Mientras que Cristina Saavedra sí que ha compartido detalles de sus vacaciones, Manu Carreño siempre ha sido más reservado con su vida privada. La pareja mantiene una relación desde el año 2003, pero ambos han mantenido a lo largo del tiempo una actitud muy discreta con su vida personal. No obstante, el periodista ha sido uno de los mayores apoyos de Cristina Saavedra en los últimos años.

Un comienzo de cuso intenso

Después de este verano tan especial, ahora la periodista afronta un comienzo de curso de diferente. Tal como se ha confirmado, Cristina Saavedra va a estar al frente del informativo de la noche en La Sexta junto a Rodrigo Blázquez. El periodista ha estado a cargo de La Sexta Clave desde el comienzo del programa en octubre de 2020, mientras que Cristina Saavedra es uno de los rostros veteranos de la segunda cadena de Atresmedia. La periodista gallega lleva presentando este informativo desde 2012 con buenos registros de audiencias y, además, fue galardonada con una Antena de Oro en 2016 por su labor como presentadora de este informativo. Será la primera vez que afronte esta labor junto a otro profesional, ya que siempre ha presentado sola.