El emotivo mensaje de Cristina Saavedra tras su temporada más difícil: 'Al dolor solo lo calma el amor'

Cristina Saavedra ha vivido una de las peores etapas de su vida. Y es que, la presentadora de laSexta se tuvo que ausentar hace algo más de dos años y, desde entonces, no se la volvió a ver en pantalla. ¿El motivo? La trágica pérdida de varios familiares muy allegados en muy poco tiempo: dos hermanas, su abuela y su madrina. Sin embargo, la periodista se sobrepuso a las dificultades y se reincorporó a su trabajo en septiembre de 2022, para la nueva temporada, la cual ha llegado a su fin este viernes.

Cristina Saavedra vuelve al trabajo tras atravesar el momento más difícil de su vida

Así lo ha hecho saber la propia Cristina en su perfil público. Con una imagen, en la que aparecían sus compañeros de laSexta Noticias -programa que presenta-, y con un emotivo mensaje, Cristina Saavedra ha querido resumir este año tan complicado y lleno de altibajos para ella. "Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros", expresaba con cariño la periodista.

El esperanzador mensaje de Cristina Saavedra tras perder a sus dos hermanas

La presentadora ha estado intentando buscar la luz en todo momento. Esto lo ha conseguido gracias al trabajo y a todas las personas que han estado ahí apoyándola. Ante el mensaje de Cristina, las muestras de cariño no se han hecho esperar y han salido a relucir en forma de comentarios. "Te lo mereces", le escribía Guiomar Roglán, reportera de laSexta, o "te queremos, compañera", son algunas dedicatorias que le han dejado a la periodista.

Cristina Saavedra, conmovida por la fortaleza de su sobrina, que acaba de perder a su madre

El drama familiar de Cristina Saavedra

Desde 2020, Cristina Saavedra ha vivido todo un calvario. La periodista perdía a su madrina en el verano de la pandemia a causa del covid. Más tarde, en 2021, a la periodista le tocó lidiar con la muerte de su abuela y, a los pocos días, comunicaba la triste noticia del fallecimiento de una de sus hermanas, la pequeña, tras diagnosticarle un cáncer. A Saavedra le costó reponerse de estos dos varapalos tan seguidos. Y, aunque parecía que poco a poco iba recobrando la fuerza y viendo la luz al final del túnel, a los pocos meses le diagnosticaron también un cáncer a su otra hermana -la mayor-, el cual no pudo superar y falleció en la primavera de 2022.

Cristina Saavedra agradece a un futbolista la conversación que ha tenido con su sobrina tras perder a su madre

En septiembre de ese mismo año, la presentadora reaparecía de nuevo en su puesto de trabajo. Sus compañeros la recibían con un caluroso aplauso y un ramo de flores. Un gesto inesperado para la periodista que rompía a llorar por el cariño brindado por todo su equipo. "Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte", escribía en su momento.

Cristina Saavedra y Manu Carreño, una discreta relación que dura ya 18 años

Manu Carreño, su mayor apoyo en los peores momentos

Cristina Saavedra (47 años) no solo se ha refugiado en su trabajo -el cual le ha servido de vía de escape tras los meses de oscuridad-, sino también en uno de sus mayores apoyos, su pareja Manu Carreño (53 años). El presentador de deportes ha estado ahí acompañando a su novia en los malos momentos que ha sufrido en este último tiempo. La pareja se conoció en 2003, pero no confirmaron su relación hasta doce años después. Fue el propio Manu el que lo anunció al compartir una foto junto a ella con todos sus seguidores. Aunque llevan su amor de una forma muy discreta, se conoce que Cristina y Manu llevan ya juntos casi dos décadas.