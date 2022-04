Cristina Saavedra se siente completamente 'rota' tras el fallecimiento de su hermana mayor

Cristina Saavedra está atravesando un momento muy doloroso. Acaba de perder a su hermana mayor y se siente "rota", tal y como ha compartido con todos sus seguidores. La periodista ha reaparecido en redes publicando esta palabra y todas sus acepciones. Es el adjetivo que mejor define su estado anímico desde el pasado 30 de marzo, día en el que falleció su otra mitad. A ella también le ha dedicado una emotiva ilustración en la que aparecen dos personas caminando y dice así: "Cuando no estés quedará todo lo que me estás enseñando". La frase evoca muchas sentimientos y Cristina ha querido añadir lo siguiente: "Y ya no estás, mi hermana mayor... Maestra". Sin duda, unas palabras muy tristes que reflejan su profunda tristeza en este punto tan duro de su vida.

VER GALERÍA

La hermana mayor de la periodista murió en A Coruña a causa del cáncer que padecía. Había nacido en 1971 y era madre de tres hijas adolescentes, tal y como señala La Voz de Galicia. Saavedra estuvo al lado de su hermana durante toda la enfermedad y admiraba su fortaleza. "Luchar es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo", decía en sus redes, junto a mensajes de ánimo para todos aquellos que estuvieran en su misma situación. "A los que directa o indirectamente estáis/estamos luchando contra el cáncer: fuerza y amor. Abrazadlos fuerte. Ganaremos. Nuestro amor los hace fuerte. No desfallezcáis. Ánimo".

- Cristina Saavedra y Manu Carreño, una discreta relación que dura ya 18 años

- En ¡HOLA!: Cristina Saavedra, primeras imágenes tras ser atropellada

La periodista de laSexta afronta el duelo por la muerte de su hermana mayor tras la dolorosa pérdida de su hermana pequeña, que falleció el 17 de junio de 2021, dejando cuatro hijos. En aquel momento Saavedra dijo: "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días". Tan solo 12 días antes, la presentadora había tenido que despedirse de su abuela, a la que estaba profundamente unida. "La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto".

VER GALERÍA

A estas pérdidas familiares se suma también la de su madrina, fallecida al inicio de la pandemia. El 6 de julio de 2020, la periodista revelaba, a través de un testimonio en Más vale tarde, la muerte de otra de las mujeres más importantes de su vida a causa del virus. A la madre de Carmen no la trasladaron a un hospital. ¿Por qué si las UCI de A Coruña nunca estuvieron colapsadas? Son muchas las familias que piden una investigación. La madre de Carmen... era mi madrina", denunció.

Loading the player...

Cristina Saavedra, de 46 años, está al frente de la edición de las 20:00 horas de laSexta Noticias, pero en estos momentos está siendo sustituida por su compañera Inés G. Caballo. Muy discreta con su vida privada, tan solo sabemos que la presentadora mantiene una sólida relación desde hace años con el periodista deportivo Manu Carreño. "Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse", aseguró Saavedra, quien tiene, además del amor de su pareja, el afecto de sus amigos, que son muchos. De hecho, confiesa que lo único bueno del mes de marzo fue asistir a la manifestación del 8 de marzo con sus amigas, la poetísa Patricia Benito y las periodistas Marta Rosell y Marina Montalbán.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.