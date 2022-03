Fallece la hermana mayor de Cristina Saavedra nueve meses después de morir otros dos familiares La presentadora de La Sexta dio a conocer el difícil momento que estaba atravesando hace apenas unos días: 'La vida de mi hermana se va, no hay minutos'

Días despues de denunciar lo que estaba sucediendo en el hospital en el que estaba ingresada su hermana, hemos podido conocer a través del diario La Voz de Galicia que lamentablemente la hermana mayor de Cristina Saavedra ha fallecido a causa del cáncer que padecía. Nueve meses después de decir adiós a su hermana pequeña y a su abuela a causa de la misma enfermedad con apenas doce días de diferencia, la periodista gallega se enfrenta a un nuevo golpe con la muerte de su hermana mayor, madre de tres hijas adolescentes.

Cristina Saavedra relata la dura lucha de su familia contra al cáncer

Una enfermedad que dio a conocer la presentadora de La Sexta el pasado mes de noviembre. "Sí, luchar es bregar, abrirse paso en la vida. Es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo", contaba a sus seguidores. "Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto", señalaba con esperanza ante las duras circunstancias de su familia frente a esta enfermedad y animaba a los estaban viviendo lo mismo que ella. "A los que directa o indirectamente estáis/estamos luchando contra el cáncer : fuerza y amor. Abrazadlos fuerte. Ganaremos. Nuestro amor los hace fuerte. No desfallezcáis. Ánimo".

Este pasado fin de semana la periodista coruñesa compartía la dura experiencia que estaba viviendo su familia y la del resto de familiares de enfermos de cáncer en un hospital de Galicia a causa de un rodaje en las instalaciones del centro. "Hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película", lamentaba por el hecho de que la rutina de los pacientes más graves y de los familiares que acuden a visitarlos se viera alterada por el rodaje de una película. "Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!. Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere", escribía. "Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo respeto pero señores del Sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", denunciaba.

Un lamento que inundaba las redes y recibía el apoyo de muchos de sus seguidores y profesionales del mundo de la comunicación. Su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, con quien lleva 19 años de discreta relación, está siendo su mejor apoyo en estos días difíciles. Según el diario La Voz de Galicia, el entierro tendrá lugar hoy en la más estricta intimidad y el jueves se celebrará una misa en la iglesia nueva de Santa Cruz, Oleiros, su localidad natal.

