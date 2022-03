Cristina Saavedra relata la dura lucha de su familia contra al cáncer

Cristina Saavedra sufre otro duro golpe. Después de perder a su hermana y a su abuela en un periodo de doce días a causa del cáncer, la presentadora de la Sexta ha dado a conocer que otra de sus hermanas padece esta enfermedad. La periodista gallega lo ha revelado a raíz de denunciar lo que sucedió en el hospital en el que está ingresada su hermana. "Hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película", lamenta por el hecho de que la rutina de los pacientes más graves y de los familiares que acuden a visitarlos se haya visto alterada por el rodaje de una película en las instalaciones.

''Que la vida de mi hermana se va'

A causa del rodaje pidieron a los familiares que esperasen para coger el ascensor. "Tampoco por las escaleras porque están rodando. Que espere", le dijeron al familiar de un paciente. "Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos", ha expresado para también dar a conocer su dura realidad. "Y sí, larga vida al cine, con todo reposto pero señores del Sergas (Servicio de Salud gallego) este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", prosigue alzando su voz para expresar los duros momentos que tanto ella como el resto de familias atraviesa en la planta de cuidados paliativos del centro.

"Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos. Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos". "Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salgan de la película", concluye.

Un lamento que recibió el apoyo de muchos de sus seguidores, incluso de una trabajadora del servicio de salud. "Te pido perdón por la parte que me toca por ser trabajadora del SERGAS... Por desgracia, no piensan en sus pacientes y sus circunstancias. Lo siento, un abrazo y un beso muy fuerte". Un consuelo que ha recibido la presentadora con agrado: "Un abrazo y gracias de corazón".

Cristina Saavedra se enfrentó el pasado verano al fallecimiento de su hermana pequeña doce días después de la muerte de su abuela, su "maestra y la otra mujer que la crió", además del fallecimiento de su madrina, que murió a causa del coronavirus. Ahora la tragedia ha vuelto a golpear a la novia de Manu Carreño. El pasado mes de noviembre así lo contaba: "Sí, luchar es bregar, abrirse paso en la vida (DRAE). Es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo", contaba. "Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto". Ymostraba su esperanza ante las duras circunstancias de su familia y animaba a los que sufren esta enfermedad. "A los que directa o indirectamente estáis/estamos luchando contra el cáncer : fuerza y amor. Abrazadlos fuerte. Ganaremos. Nuestro amor los hace fuerte. No desfallezcáis. Ánimo".

