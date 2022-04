Cristina Saavedra, conmovida por la fortaleza de su sobrina, que acaba de perder a su madre

Cristina Saavedra está atravesando un momento muy doloroso tras el reciente fallecimiento de su hermana mayor. La periodista se siente "rota", pero sigue adelante gracias, en parte, al ejemplo de una de sus sobrinas. "De tu fuerza aprende mi fuerza. Te admiro tanto como te quiero: infinito", ha escrito al verla jugar al fútbol. "Mi sobrina no ha dejado de jugar, de vivir, de disfrutar de su pasión… Hoy, en su partido de fin de semana, me ha dado otra lección", ha añadido. Esta publicación de Saavedra ha generado numerosos 'me gusta' y comentarios de cariño como el de su compañera de profesión Carme Chaparro. Sin embargo, otras publicaciones han provocado todo lo contrario y la presentadora no ha dudado en bloquear y denunciar a todos aquellos que cuestionan su manera de afrontar el duelo. "No consientan la maldad y la crueldad", ha dicho con rotundidad tras recibir un desagradable mensaje.

Afortunadamente, son más las personas que apoyan a la periodista y a su familia en esta etapa tan complicada. Hace unos días, Saavedra dio las gracias públicamente al futbolista del Deportivo de la Coruña Ian MacKay por el gesto que había tenido con su sobrina. "Los dos compartieron batalla: la de sus madres contra el cáncer. Los dos perdieron a sus madres. Gracias infinitas, Ian, por charlar hoy con ella. Respeto eterno", publicó junto a esta foto del encuentro.

La hermana mayor de la comunicadora murió el pasado 30 de marzo en en A Coruña a causa del cáncer que padecía. Había nacido en 1971 y era madre de tres hijas adolescentes. La periodista estuvo al lado de su hermana durante toda la enfermedad y admiraba su fortaleza. "Luchar es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo", decía. Ahora admira profundamente la entereza de sus sobrinas.

Saavedra encuentra en su Galicia natal la calma necesaria para afrontar esta triste situación. La presentadora ha recorrido los alrededores del Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, junto a su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, a quien vemos en esta foto montando en bicicleta.

La periodista de laSexta afronta el duelo por la muerte de su hermana mayor tras la dolorosa pérdida de su hermana pequeña, que falleció el 17 de junio de 2021, dejando cuatro hijos. En aquel momento Saavedra dijo: "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días". Tan solo 12 días antes, la presentadora había tenido que despedirse de su abuela, a la que estaba profundamente unida. "La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto". A estas pérdidas familiares se suma también la de su madrina, fallecida al inicio de la pandemia a causa del virus.

Cristina Saavedra y Manu Carreño, una discreta relación que dura ya 18 años

