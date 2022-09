Cristina Saavedra, emocionada con el recibimiento de sus compañeros en su vuelta al trabajo

Loading the player...

Cristina Saavedra ha vuelto al trabajo después de unos durísimos meses marcados por la pérdida de su abuela y de sus dos hermanas. Hace seis días ya anunciaba su vuelta a través del siguiente mensaje: "De vuelta. Gracias por el cariño que tanto me ha ayudado a estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto en la Sexta Noticias 20h" junto a una fotografía en su puesto de trabajo. Pues bien, el momento ha llegado, pero con lo que no contaba Cristina es con el emotivo recibimiento que le han dado sus compañeros. "Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte". escribía la presentadora. ¡Dale al play y no te pierdas el emocionante momento!

