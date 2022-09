Cristina Saavedra vuelve al trabajo tras atravesar el momento más difícil de su vida

Cristina Saavedra ha regresado al trabajo tras atravesar la temporada más complicada de toda su vida. "De vuelta. Gracias por el cariño que tanto me ha ayudado a estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto en La Sexta Noticias, a las 20:00 horas", ha escrito la periodista en sus perfiles sociales para anunciar su reincorporación. La conductora coruñesa del informativo vespertino ha vivido durante el último año y medio un verdadero drama familiar con el fallecimiento de sus dos hermanas y de su abuela, a las que estaba verdaramente unida. De hecho, hace unos días Cristina compartió con todos sus seguidores una nostálgica foto familiar en la que sale junto a sus tres hermanos y un perro, una instantánea en la que recuerda el buen equipo que fueron siempre los cuatro. "Fuimos la banda más hermosa del mundo. Kiko y yo seguiremos tocando por vosotras. Os amamos. Y lo seguiremos haciendo eternamente hasta que nos volvamos a encontrar", ha escrito en sus perfiles sociales.

VER GALERÍA

Cristina Saavedra agradece a un futbolista la conversación que ha tenido con su sobrina tras perder a su madre

El pasado 30 de marzo de este 2022, la hermana mayor de Cristina falleció a causa del cáncer que padecía días despues de que Saavedra denunciara lo que estaba sucediendo en el hospital en el que estaba ingresada (estaban rodando una película que entorpecía el funcionamiento normal del centro médico), tal y como informó La Voz de Galicia. Nueve meses después de decir adiós a su hermana pequeña y a su abuela a causa de la misma enfermedad con apenas doce días de diferencia, la periodista gallega tuvo que enfrentarse a este nuevo golpe que la dejó completamente "rota", adjetivo que utilizó en redes publicando esta palabra y todas sus acepciones para definir su estado anímico.

"Luchar es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo", dijo la periodista sobre la fortaleza que había sentido con su hermana, nacida en 1971 y madre de tres hijas adolescentes. De hecho, la comunicadora estuvo a su lado durante toda la enfermedad y admiraba la valentía con la que afrontó todo el proceso. "Cuando no estés quedará todo lo que me estás enseñando. Y ya no estás, mi hermana mayor... Maestra", escribió.

VER GALERÍA

Cristina Savaaedra denuncia el acoso de uno de sus seguidores: 'Basta ya'

Tras los trágicos sucesos, Cristina ha encontrado en su Galicia natal la paz necesaria para afrontar su dolor, pero no ha estado sola porque junto a su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, ha podido superar este difícil bache. "Tal vez, sí soy fuerte. Tengo la mejor vitamina", dijo hace unas semanas la periodista sobre su chico, que no ha dudado ni un segundo en apoyarla y rodearla de amor en esta complicada etapa. Pero además, Saavedra también ha podido contagiarse de la vitalidad de su sobrina, a quien también admira. "De tu fuerza aprende mi fuerza. Te admiro tanto como te quiero: infinito", publicó al verla jugar al fútbol.