Así será el vestido de flamenca con toque vanguardista que lucirá Athenea Pérez en Miss Universo

Un año más, te ofrecemos en primicia el boceto del look que llevará la representante española en el concurso de trajes típicos (National Costume), que se celebra unos días antes de la gran final de Miss Universo en El Salvador. Athenea Pérez lucirá un vestido que es pura moda flamenca, tal y como puede verse en la imagen. Para ello, ha confiado en los diseñadores Kino Lagares Pérez y Antonio Acevedo Fernández, de la firma sevillana Siempreviva, con los que hemos tenido la oportunidad de hablar a pocas horas de que tenga lugar el desfile. "La oportunidad de vestir a nuestra Miss España en un concurso de tan amplia repercusión mundial ha sido un sueño acariciado desde nuestra infancia", nos confiesan, asegurando que "este proyecto se perfila como uno de los hitos más significativos que impulsarán nuestro crecimiento como firma".

- ¿Qué nos podéis contar de este impresionante diseño?

Este diseño encarna no solo una creación de nuestra firma, sino una auténtica pasión destinada a resonar con la fuerza interior y la confianza de cada mujer que lo lleva. Al vestir esta pieza única, se experimenta una sensación de empoderamiento que trasciende la moda para convertirse en una afirmación personal de fortaleza y autoconfianza. Inspirado en el romanticismo y la sensualidad, captura la esencia del empoderamiento femenino en el siglo XXI. Cada curva y pliegue ha sido meticulosamente diseñado para realzar y potenciar la figura femenina, creando una silueta que encarna la forma deseada de reloj de arena

- Los colores no pueden ser más españoles, ¿qué queríais transmitir?

La elección del color ha sido unánime y meticulosa en su selección. Hemos optado por un tono amarillo pastel como base para lograr un contraste visual cautivador. Esta elección no solo obedece a criterios estéticos, sino que también simboliza una ocasión especial para lucir con orgullo los tonos de nuestra bandera. La decisión de utilizar el amarillo como protagonista no solo responde a un sentido de identidad nacional, sino que también se ha tomado cuidadosamente considerando las características físicas de nuestra reina. El diseño se ha adaptado de manera exquisita para realzar sus rasgos, creando una armonía visual que destaca su belleza única. Como toque final, hemos incorporado complementos en un tono rojo intenso. Estos accesorios no solo añaden profundidad al diseño, sino que también complementan y resaltan la paleta de colores seleccionada

- ¿Habéis tenido alguna fuente de inspiración?

Cada trabajo de este índole es para nosotros un viaje creativo donde la búsqueda de inspiración se convierte en un proceso tan significativo como el propio diseño. Nos sumergimos en el entorno, estudiamos la persona y sus características... permitiendo que estos elementos primordiales guíen nuestro proceso creativo. En el caso de Athenea, una mujer de belleza impactante y una personalidad fuerte, la inspiración fluye de manera natural

- ¿Cómo está realizado?

La elección meticulosa de los tejidos para este diseño ha sido un proceso cuidadoso, reflejando la dedicación de nuestra firma a la excelencia y la comodidad. Para el vestido hemos optado por un tejido que, a pesar de tener una estructura firme, se distingue por su sorprendente flexibilidad. Este aspecto revisó una importancia fundamental, dado que un diseño de esta índole no solo debe ser estéticamente atractivo, sino también sumamente cómodo al andar. En la confección de los volantes en las mangas y la cola, hemos recurrido al renombrado organdil de flamenca. Este tejido, conocido por su rigidez excepcional, aporta esos maravillosos volúmenes característicos, a la par que mantiene ligereza en el diseño. Se ha realizado en dos piezas independientes (vestido y cola) donde, indudablemente, el protagonismo lo tienen los metros de bata. La parte superior está compuesta por dos escotes, uno delantero y otro trasero, los cuales aportan esa sensibilidad femenina que caracteriza a nuestra firma

- ¿Qué ha significado para vosotros poder hacer el traje típico de este año?

La oportunidad de vestir a nuestra Miss España en un concurso de tan amplia repercusión mundial ha sido un sueño acariciado desde nuestra infancia, una ilusión que ahora se materializa con gran emoción. La moda flamenca, con sus raíces profundamente arraigadas en nuestra cultura, trasciende todas las fronteras. En este contexto global, hemos decidido destacar la innovación que florece en nuestra tierra, presentando una bata de cola con cortes y patrones vanguardistas que rompen con el molde típico de nuestro traje regional. Este diseño no solo representa un avance audaz en la moda flamenca, sino que también busca capturar la esencia de la evolución y la modernidad que caracteriza a nuestra región en la actualidad

- ¿Creéis que va a ser un boom para vosotros como marca?

Aunque es temprano para anticipar la repercusión social que este proyecto pueda tener, lo que sí es innegable es que, para nosotros, ya está siendo un auténtico boom. Cada paso en nuestra carrera profesional actúa como guía, mostrándonos el camino a seguir, y este proyecto se perfila como uno de los hitos más significativos que impulsarán nuestro crecimiento como firma de manera sustancial. La emoción y la anticipación que rodean este trabajo reflejan no solo la importancia del mismo en términos profesionales, sino también la dedicación y la visión que hemos invertido en cada detalle. Estamos comprometidos a alcanzar nuevas alturas en nuestra trayectoria profesional, y este proyecto representa una oportunidad clave para expandir nuevos horizontes.

- ¿Diríais que es un sueño hecho realidad?

Indudablemente, participar en eventos de esta magnitud es un sueño hecho realidad para cualquier firma dedicada a la moda flamenca. Se presenta como una oportunidad extraordinaria para demostrar que nuestro traje regional no solo es único en el mundo, sino también evolutivo, adaptándose cada año a las tendencias más atrevidas y actuales. Para nosotros es todo un orgullo