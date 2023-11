El inusual posado de Isabelle Junot y Álvaro Falcó con su hija Philippa

Loading the player...

Isabelle Junot y Álvaro Falcó están viviendo sus primeros meses como papás tras el nacimiento de su hija Philippa el pasado 11 de junio. El tiempo pasa muy deprisa y la pequeña ya ha cumplido cinco meses de vida. Los marqueses de Cubas están muy orgullosos de su niña y, ocasionalmente, Isabelle presume de su bebé compartiendo algunas imágenes con sus seguidores. Ahora, ha publicado unas preciosas fotos, y también vídeos, de una escapada al campo. Tamara Falcó no ha podido resistirse a comentar: "Me muero de amor. Pensaba que era un "cute ig baby" y es nuestra preciosa Philippa". Dale al play y no te lo pierdas.

