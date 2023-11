Adriana Ugarte presume de novio en una fecha muy especial: 'Me ha elegido para caminar a su lado'

Aunque se ha mostrado muy discreta en todo lo relacionado con su vida privada, Adriana Ugarte (38 años) está felizmente enamorada y no quiere ocultarlo. La protagonista de Palmeras en la nieve, Hache y El Tiempo entre costuras ha querido presumir de pareja y lo ha hecho coincidiendo con una fecha muy especial. "Hoy estamos de celebración", escribió este miércoles, 8 de noviembre, mencionando a Juan Antonio Rosa Gómez, el hombre que le ha robado el corazón y con el que comparte su vida desde hace tiempo.

"Este pequeñajo, que no tiene miedo a nada, con el que puedo ser yo misma, ¡siiiii, yo misma! Al que admiro, con el que me siento en casa, con el que construyo un hogar cada día, que es capaz de hacer hipnosis con todos los seres... me ha elegido para caminar a su lado", dice Adriana Ugarte en su mensaje, que termina con esta declaración tan bonita: "Afortunada yo. Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero @juanantoniorosagomez ❤️".

Su mensaje no ha tardado en recibir respuesta, y el propio Juan Antonio ha comentado: "Gracias pequeña, por ser como eres de maravillosa, por caminar junto a mi y yo feliz de hacerlo junto a ti. Yo también te quiero, eres bonita por los cinco costados, por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha y por dentro. ¡¡Gracias todos por las felicitaciones!!". A lo que la actriz ha añadido. "¡❤️ que te como!".

La actriz de Julieta ha felicitado a su chico compartiendo algunas de sus fotos favoritas, en las que vemos momentos en la intimidad de su hogar compartiendo muchos gestos cómplices. Las imágenes demuestran lo felices que son y lo mucho que disfrutan de su día a día en el campo.

Hay que recordar que el año pasado, Adriana decidió cambiar de vida de manera radical y dejar su Madrid natal para irse al campo. "Me fui hace siete u ocho meses a una casa rodeada de verde. Tenemos caballos, cabras, cerditas y hasta un ternero que pesa doscientos kilos con ocho meses. Estoy muy a gusto, adaptándome y muy contenta con la decisión", dijo en una declaraciones a ¡HOLA! el pasado mes de enero. "Siempre me había gustado el norte y no me había atrevido. Empezaron a pasar los años y me di cuenta de que o me atrevía a hacer lo que quería o no me iban a dar otra oportunidad", nos confesó.

La actriz madrileña nos contaba disfruta de los paseos al anochecer oliendo a eucalipto en el pedacito de 'paraíso' que ha buscado para vivir rodeada de naturaleza y de amor. "Soy granjera a tiempo parcial, luego me dedico a estudiar Filosofía y guiones, e intento ser una buena madre perruna, y lo consigo muy pocas veces", reconocía.

Adriana no puede estar más contenta de la decisión que tomó y, además, cuenta con un compañero de excepción. Al hablar de lo que buscaba en el amor, la protagonista de El tiempo entre costuras explicaba: "Lo que pido es poder contar con la persona que tengo al lado, que sienta que vibramos en una sintonía más o menos común, que remamos hacia la misma dirección y que tenemos un concepto del amor similar". Y no hay duda de que Juan Antonio lo ha encontrado.