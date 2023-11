Ana Moya y Diego Conde se comprometen cinco meses después de anunciar su relación

Ha hecho falta menos de medio año para que Ana Moya y Diego Conde tengan claro que han encontrado el verdadero amor y que quieren estar juntos para siempre. Es por eso que la diseñadora y el portero del Leganés han decidido comprometerse, un importante paso que llega cinco meses después de hacer oficial su relación. Ha sido el deportista el encargado de anunciar la noticia junto a tres fotos en las que las miradas de ambas dejan patente la gran felicidad que sienten. "SHE SAID YES (Ella dijo que sí)", ha dicho junto a las instantáneas, en las que la modelo internacional muestra orgullosa el iimpresionante anillo de pedida, con un zafiro rodeado de diamantes.

Ana, que fue camarera en First Dates y aparece en el videoclip del tema Camino de rosas, de Alejandro Sanz, asegura que Diego ha llenado de felicidad su vida, se ha convertido en su confidente y mejor amigo además de hacerle creer que las relaciones sanas existen. Tiene la certeza de que sus caminos se han cruzado para ya no separarse nunca y define al jugador como "una persona con el corazón noble, trabajador, que lucha por sus sueños hasta conseguirlos y sabe renovarse para ser cada día una mejor versión de él mismo".

El 28 de octubre, coincidiendo con el 25º cumpleaños del jugador, resaltaba que es "la persona que me hace la vida fácil y bonita, la persona que está ahí siempre sin necesidad de pedírselo, la persona que quiere a los suyos por encima de todo, la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida". Ana aporta a la relación, que pronto se convertirá en matrimonio, un niño de siete años llamado Mateo que nació durante la relación que mantuvo con el también modelo Álex Sánchez de Mora. El pequeño, según ella misma contaba, le ha aportado madurez, estabilidad y serenidad.

El guardameta madrileño, que es hermano de la jugadora de la Selección Española de Baloncesto María Conde, también se siente pleno al lado de la empresaria, que con solo 20 años se fue a vivir a Milán para trabajar en la moda. Al lado de Ana asegura estar viviendo "los meses más felices" y haber encontrado un amor "sano y puro". Además, se siente muy agradecido por "la paciencia, respetar mis tiempos y perdonar mis cagadas cuando era un desastre, gracias por ayudarme madurar a pasos agigantados,, gracias por ser, estar, aparecer y confiarme".

La reacción de sus amigos

El entorno de la pareja, que ha vivido el nacimiento y la evolución de su historia de amor, ha reaccionado con ilusión al compromiso y han trasladado a los futuros contrayentes sus mejores deseos para esta nueva etapa que comienza para ellos. "Tan feliz por ti", ha dicho la modelo Linda Morselli, la modleo italiana que mantuvo una relación con Fernando Alonso; "Congrats baby, ha escrito Chiara Ferragni; "Me chifla", ha dicho Julia Nakamatsu, que espera su tercer bebé junto a Melendi; "Nos vamos de boda", ha exclamado Susana Molina, influencer y ganadora de Gran Hermano 14. También Anabel Pantoja, Marta Riumbau, Alba Díaz, Teresa Andrés, Marta Lozano, Javi Hernanz y Nagore Robles han celebrado la buena noticia.