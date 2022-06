¿Qué le pasa a Ana Moya? La 'influencer' muestra los problemas de visión y los fuertes dolores que está sufriendo

Ana Moya no está bien. La influencer sufre problemas de visión y tiene muchos dolores, tal y como ella misma ha explicado a través de varios vídeos. "Esta noche he tenido muchísima ansiedad porque no veo absolutamente nada. Hoy me he levantado peor que ningún día, con un dolor horrible y muy agobiada. El no ver genera mucha ansiedad", reconoció compartiendo estas imágenes tan impactantes que han dejado a sus fans muy preocupados. Tras su visita al médico, la modelo, DJ y empresaria ha estado siguiendo al pie de la letra las recomendaciones que le dieron, sin embargo, no está mejorando.

"Chicos, mil gracias por vuestros mensajes y llamadas, pero no tengo fuerzas ni para hablar del dolor tan exagerado que tengo. Estoy muy cansada y sumamente dolorida por los ojos. Es un dolor imposible de explicar. Lo siento por no poder contestar a las llamadas o mensajes (los leo o me los leen) pero no puedo abrir casi los ojos. Es un proceso muuuuy lento pero espero estar bien lo antes posible", ha confesado en sus redes.

Parece que el fin de semana tuvo una leve mejoría, pero este lunes ha tenido que volver a urgencias "para que me digan si es normal que haya empeorado en vez de mejorar". "La hinchazón está mucho mejor por la cortisona que me dieron, pero el ojo por dentro está muy muy mal, y la visión sigue siendo horrible", ha explicado mostrando cómo tiene los ojos. "Estoy muy agobiada. El dolor que tengo de ojos, no ver nada… es lo que peor llevo. Es desesperante, pero os agradezco que os preocupeis por mi", ha dicho después de ver la cantidad de mensajes de ánimo que ha recibido.

Después de salir del hospital, Ana ha querido contar a sus fans lo que tiene, explicando que tiene "queratitis con hemorragia". "Estoy muy muy agobiada. Mis sospechas eran tal cual... me ha dicho el oftalmólogo que he empeorado muchísimo la visión porque de las dos gotas que me dieron, una de ellas, que era muy fuerte, me han hecho heridas en toda la córnea. Tengo una hemorragia en los dos ojos y pues no veo... veo como todo con una neblina", ha dicho en un vídeo en el que se muestra con gafas de sol. "Me tocará esperar y esperar a que esto se solucione, pero de verdad, cuando se te junta todo, explotas. No veo, no puedo hacer nada...", añade mostrándose especialmente preocupada.

La influencer está atravesando unas semanas muy complicadas, ya que se le ha juntado con los problemas de intolerancia que viene arrastrando desde hace meses. "No creo que tenga absolutamente nada que ver, pero se lo voy a decir al médico también. En la biopsia del otro día me vieron gastritis erosiva antral. Estoy esperando a que me digan si soy celíaca, además de positiva en SIBO (lactosa, fructosa, sorbitol...). Se me han juntado demasiadas cosas a la vez", ha confesado.

Además, su hijo dio positivo en COVID hace unos días y ha estado sin salir de casa: "Mateo lleva siete días con 40 de fiebre sin mejoría y le tienen que hacer pruebas. Mi madre está igual, porque se lo ha pegado Mateo y yo cada día peor, casi sin visión y con unos dolores inexplicables. Ojalá un rayito de algo bueno y empezar a ver un poquito la luz. Si no fuese tan positiva como soy, no sé ni qué haría porque estoy que mi cabeza no da para más (...) Ojalá todos los males fuesen estos, pero estoy agotada psicológica y físicamente". "Solo espero que no me haya contagiado a mí y yo no contagiarle a él de los ojos", añadió.