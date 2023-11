Natalia Almarcha abre su propia farmacia y da las gracias a Risto 'por no dejar nunca que abandone mi sueño'

El 27 de octubre Natalia Almarcha cumplió 28 años y su mejor regalo ha llegado una semana después. La mujer que ha enamorado a Risto Mejide (48) ha visto cómo su sueño se ha hecho realidad con el paso más importante de su carrera profesional: abrir su propia farmacia después de cuatro años "de búsqueda incansable". El paso del tiempo le ha demostrado que "con esfuerzo, constancia y perseverancia todo se alcanza" y se siente pletórica al iniciar esta nueva etapa. Además, le hace feliz contar con el completo apoyo del jurado de Got Talent, al que ha dedicado unas cariñosas palabras de amor y agradecimiento en las que deja patente el importante papel que ha tenido en este proceso.

-Hijo de psicóloga y médico: descubrimos a la familia de Risto Mejide

-La reacción de Laura Escanes al preguntarle por el anillo de 7.000 euros que Risto le ha regalado a su novia

"Gracias a ti también, cariño, por respetar que quiera ser autosuficiente, por aguantarme más que nadie el estrés de los últimos meses y todos mis bajones, que tiene tela que el optimista de los dos seas tú", ha comenzado a decir a convertirse en farmacéutica titular. Además, Natalia ha contado que Risto le ha hecho compañía a través del teléfono durante muchas noches de guardia y no ha dejado nunca "que abandonase mi sueño". El publicista, que es padre de dos hijos, ha respondido al mensaje con un emoticono de un corazón.

En este momento tan emocionante, Natalia ha hablado como nunca antes de su vida. Y es que al margen de la popularidad que conlleva ser pareja de Risto Mejide, ella siempre ha apostado por la discreción, manteniéndose en un segundo plano y centrada en su objetivo. "Ha merecido la pena tantas noches de guardia en una farmacia, tantos días enteros de pie sin dormir en otra y tatuajes los domingos. Mi único objetivo era ahorrar, ahorrar y ahorrar", ha asegurado.

-La felicitación de Risto Mejide a Laura Escanes por su cumpleaños con recuerdos de su pasado común

Junto a las imágenes de la firma de la farmacia, situada en la calle Maestro Valls número 28 de Náquera (Valencia), Almarcha también ha contado que detrás de este sueño cumplido se esconden momentos marcados por las renuncias y la preocupación de su entorno: "Gracias a mis amigos porque sé que habéis estado preocupados por mí todo este tiempo: 'disfruta, no vivas para trabajar', 'no te obsesiones tanto con ahorrar', 'estás muy delgada, come', 'descansa, vas a acabar enferma', etc. Gracias por entenderme cuando rechazaba tantos planes con vosotros porque no me podía permitir gastar dinero. Y sobre todo, gracias por hacer de hombro cada vez que no salía la firma de una farmacia y por no haberme dejado tirar la toalla.

Los momentos que han marcado su relación

Risto, que mantiene su vida privada al margen de su trabajo frente a las cámaras, quiso sorprender a Natalia hace unos días con motivo de su nueva vuelta al sol. "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad. Y hoy es el día perfecto para recordárselo. Feliz cumpleaños, cariño", decía junto a una foto de los dos juntos. Su relación se hizo pública en marzo, el mismo mes en el que hicieron oficial su romance al acudir juntos a la presentación de Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, el libro del publicista. Desde entonces su relación ha tenido algunos altibajos que han conseguido superar y ahora celebran juntos una nueva etapa marcada por las buenas noticias.