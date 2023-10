Risto Mejide da un paso adelante en su relación con Natalia Almarcha: 'Es todo nobleza, generosidad y bondad'

Corren buenos tiempos para Risto Mejide. Al fantástico comienzo de temporada de su programa Todo es mentira, de Cuatro, que atraviesa una de las mejores etapas de audiencia de toda su trayectoria, se suma el dulce capítulo vital que vive junto a Natalia Almarcha, su novia. Pese a los altibajos que han encarado a lo largo de su breve romance, que saltó a la esfera pública el pasado mes de marzo, su historia de amor va viento en popa. Prueba de ello es la romántica declaración de amor que el publicista ha dedicado a la farmacéutica, a quien ha escrito unas encantadoras palabras que ha acompañado con una instantánea de ambos con motivo de su cumpleaños, el primero que disfrutan juntos.

Natalia Almarcha, novia de Risto Mejide, explota ante las críticas y confiesa que ‘tiene una doble mastectomía’

Así se desenvolvió Natalia Almarcha, novia de Risto Mejide, en su primer acto tras confirmarse su relación

Una romántica declaración ¡y un gran ramo de rosas!

Han pasado siete meses desde que el romance de Risto y Natalia se hiciera público, una noticia que llegaba medio año después de que tanto él como Laura Escanes anunciaran su separación el 22 de septiembre de 2022 tras siete años de relación y una hija en común, la pequeña Roma. Si la influencer recuperó la ilusión con el cantante Álvaro de Luna, el presentador rehizo su vida con la nutricionista y ortopeda. Un vínculo marcado por las idas y venidas que parece haberse consolidado y que hoy celebran con motivo de la nueva vuelta al sol de Natalia: "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad. Y hoy es el día perfecto para recordárselo. Feliz cumpleaños, cariño", ha expresado el televisivo catalán junto a un selfie de ambos que ha publicado en su perfil social ante el millón y medio de admiradores que sigue de cerca sus pasos.

Sonriente, en actitud relajada y en un entorno costero, la radiante pareja, que está felizmente enamorada, aparece posando en la fotografía que Risto ha hecho pública, una de las pocas que ha compartido acompañado de la valenciana que le robó el corazón y que este 27 de octubre sopla las velas de su 28º cumpleaños. Una imagen con la que el juez más exigente de Got Talent parece dar carpetazo a los contratiempos que han tenido que superar y que se suma a otro significativo detalle: un gran ramo de rosas rojas que ha enviado a la protagonista del día. "Gracias por este regalazo. Me ha hecho muchísima ilusión", ha confesado emocionada la multidisciplinar joven, que disfruta tatuando, dibujando, del cine y también ejerce como maniquí de fotografía y cuenta con formación musical en el conservatorio.

El dulce capítulo vital de la pareja

Esta tierna e inusual demostración de amor evidencia que la tercera oportunidad que se han dado tras su última ruptura, que se produjo a mediados de julio, es cosa del pasado y en la actualidad están en una nube en todos los aspectos. Al precioso momento sentimental que comparten Risto y Natalia se suman las alegrías profesionales de ambos. Mientras él planea empezar a escribir un nuevo libro, prepara el lanzamiento de la décima temporada del programa Chester en Cuatro y festeja el "verdadero sueño" que supone ver crecer los datos de audiencia de Todo es mentira, espacios, ambos, por los que ha recibido la Antena de Oro 2023, ella tiene un interesante reto por delante. "Hoy he iniciado los trámites para el grado de Medicina y soy muy feliz al saber que voy a poder compaginarlo con la farmacia", comentaba ilusionada hace unos días en su cuenta, en la que revelaba su intención de compatibilizar su trabajo con los estudios universitarios: "Si crees que puedes, hazlo. No te quedes siempre con la 'espinica' de no haberlo intentado por los consejos de la gente", reflexionaba entonces.

A todo ello se añade el inminente 49º aniversario de Risto, que tendrá lugar en un mes, el 29 de noviembre. Será entonces cuando él festeje su gran día arropado por Natalia y sus hijos, Julio, su primogénito, de 13 años, y Roma, que ha cumplido 4 añitos también en octubre. Una jornada muy especial en la que, con toda seguridad, volverán a celebrar que la felicidad y los éxitos siguen encadenándose en sus vidas.

La fiesta entre princesas Disney de Roma, hija de Laura Escanes y Risto Mejide, por su cuarto cumpleaños

Loading the player...

La reacción de Laura Escanes al preguntarle por el anillo de 7.000 euros que Risto le ha regalado a su novia