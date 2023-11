Marta Pombo y Luis Zamalloa finalizan su luna de miel: el impresionante álbum de sus días en Maldivas

Cuando están a punto de cumplirse dos semanas desde que pronunciaron el "sí, quiero" ante sus seres queridos en su romántica boda celebrada en Madrid, Marta Pombo y Luis Zamalloa han vuelto a casa tras su luna de miel. La iniciaron en Sri Lanka, donde pasaron unos días cargados de aventuras, pero este no ha sido su único destino. La influencer y su ya marido también han estado en Maldivas, un auténtico paraíso donde Marta ha podido cumplir un asunto pendiente. Según ha contado, la última vez que viajó a este país no pudo bucear con botella porque estaba embarazada, pero en esta ocasión sí ha realizado una inmersión. Ha abierto el álbum de sus días en Maldivas, con fotografías de ensueño e imágenes que muestran todas las actividades que han hecho. A su regreso a España, Marta ha mostrado cómo ha sido el precioso reencuentro con su hija Matilda, que cumplió un año recientemente, coincidiendo con el enlace de la pareja. Dale al play y no te lo pierdas.

