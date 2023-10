El homenaje de Pablo Castellano a su padre, fallecido hace 13 años

30 de octubre de 2010. Aquel día Pablo Castellano recibió el golpe más duro de su vida. Su padre, José Luis Castellano, fallecía de repente. Desde entonces, no ha dejado de pensar en él ni un solo día y ayer, con motivo del décimo tercero aniversario de su muerte, el empresario compartió varias fotos familiares junto al siguiente mensaje: "No hay ni un solo día que no me acuerde de ti. Te quiero, papá".

"Mi padre tenía cáncer de colon y finalmente murió de un infarto", confesó el marido de María Pombo en el programa de Bertín Osborne. "Yo agradezco, por lo menos, no haber visto a mi padre enfermo", añadió con tristeza.

En aquel momento Pablo tenía 23 años y lo pasó "muy mal". La pérdida de su progenitor coincidió con la depresión que sufría su madre, Patricia de la Serna, y con una serie de problemas que provocaron que la relación que mantenía con sus tres hermanos por parte de padre se rompiera para siempre. "Cuando mi padre falleció no terminó de dejar las cosas bien, fue todo un poco de boca, y al final, la que era la mujer de mi padre no respetó las decisiones de mi padre, hizo todo lo contrario, y por diferencias nos separamos", lamentó durante su aparición televisiva.

Afortunadamente, la relación con sus dos hermanos por parte de madre y padre, Jacobo y José, es inquebrantable. Además de verles juntos de vacaciones y disfrutando de planes en familia, Pablo trabaja mano a mano con su hermano Jacobo en el negocio de reformas familiar, Grupo Archarray e Hijos.

Al igual que Pablo, Jacobo y José han rendido homenaje a su padre. Jacobo ha compartido numerosas imágenes de su progenitor y José una preciosa foto de su infancia junto a sus padres y sus hermanos.

Pablo Castellano ha formado una preciosa familia con María Pombo, con quien tiene dos hijos, Martín y Vega. Su historia de amor comenzó en 2015 y cuatro años después, el 22 de junio de 2019, se dieron el 'sí, quiero' en Cantabria. La boda fue muy emocionante y el empresario se emocionó con el discurso de su hermano José. "Gracias por tu esfuerzo, sacrificio y disciplina para conseguir sacar a nuestra familia adelante teniendo en cuenta que papá se tuvo que ir muy pronto", le dijo entre lágrimas. "Gracias por no soltarme nunca la mano, por no dejar que me vaya por el camino equivocado, pero, sobre todo, estoy increíblemente agradecido por la familia que tenemos. Por María, que ha llegado a nuestra vida como un regalo", finalizó.