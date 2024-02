Pablo Castellano y Laura M.Flores confirman que salieron juntos

La segunda temporada de la serie documental Pombo, que se encuentra disponible en Prime Vídeo, ha dejado al descubierto un inesperado y secreto amor de la juventud de Pablo Castellano (37). Nada más y nada menos que ¡Laura Matamoros Flores (30)! Una noticia de lo más sorprendente que se desvela durante el tercer episodio, cuando el numeroso grupo de amigos de María Pombo (29) se reúne en su casa para celebrar una divertida noche de juegos.

Como en cualquier buena fiesta que se precie no podía faltar el momento de jugar al tradicional ‘Yo nunca’ (que consiste en beber cuando se haya realizado alguna de las hazañas que otro de los participantes menciona). Lo que nadie se esperaba es que cuando se formuló la pregunta ‘yo nunca me he besado con Pablo Castellano’, además de su mujer, la colaboradora de Vamos a ver también se llevase su copa a la boca.

“Yo no sé ni siquiera si nos llegamos a dar un beso”, explica el empresario de la construcción intentando quitar algo de hierro a lo sucedido. Una versión de los hechos que no coincidía para nada con lo que sabía María Pombo sobre el pasado sentimental de su marido. “Estuvieron juntos”, afirmaba muy seria. Además, la maniquí va un paso más allá asegurando que incluso sus familiares eran conocedoras de este idilio. “Laura conoció a su madre”.

Pablo Castellano, por su parte, justifica que estas presentaciones familiares, ya que también da a entender que él se encontró con el tertuliano de Sálvame, Kiko Matamoros, no fueron planeadas sino fruto de la coincidencia. “Lo de los padres no fue en plan ven a mi casa que vas a conocer a mis padres, simplemente fuí y estaba allí”.

Esta desconocida historia de amor hizo que en un principio la creadora de contenido no sintiera mucha simpatía por la que fuese concursante de Gran Hermano VIP 2016. “La critiqué por celos. Me caía fatal porque además la veía cañera, con carácter, guapísima”, menciona María haciendo alusión a la participación de Laura en el conocido reality show de Telecinco con el que dio el saltó al mundo mediático y de la pequeña pantalla.

En cambio, cuando Laura salió de la casa de Guadalix de la Sierra, ambas mujeres se dieron una segunda oportunidad forjando una bonita amistad que todavía perdura. “Como teníamos tantos amigos en común nos acabamos conociendo y me cayó increíble. No podía no ser su amiga. Es una niña monísima, normal, con mucha presencia. Se me olvidaron todos los males”, concluye María Pombo para así zanjar cualquier posible polémica o malentendido al respecto.