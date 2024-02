Pablo Castellano llora en ‘El Desafío’ al hablar de la enfermedad que padece su mujer, María Pombo

Pablo Castellano se ha proclamado ganador de la séptima gala de El Desafío con los tres dieces del jurado. Durante su paso por el programa, el empresario madrileño se ha enfrentado a numerosos retos que han ido más allá de sus capacidades físicas y los ha superado con creces. Tras una gala en la que el espectáculo ha sido el personaje principal de todos los retos, el marido de María Pombo ha conseguido vencer con unas acrobacias con el bungee a la otra finalista, Chenoa, con su tambor de acero. Este logro lo ha celebrado con su mujer, María, que lo ha sorprendido durante la final y no ha podido contenerse en bajarse al escenario. Una sorpresa que ha terminado emocionando a Pablo, recordando la enfermedad que la madre de sus dos hijos padece.

El increíble viaje de María Pombo a Disneyland París con su marido, su hijo y otras 'influencers'

“Qué bien, gordi. Te lo has currado mazo. Te lo mereces”, ha comenzado diciendo la influencer. "Alucinada, nerviosísima y encima con una felicidad de que traiga un premio a casa, por fin. Yo nunca pude. Se lo merece tanto. Veo su esfuerzo en casa, que entrena hasta con anginas. A día de hoy, está con antibiótico. No podía ser de otra manera. Tenía que ganar sí o sí”, ha continuado diciendo. Cuando Pablo Castellano se ha enterado de su victoria, no ha dudado en ningún momento en donar la totalidad del premio a la asociación EME: "Sabéis que es una asociación de esclerosis múltiple, mi mujer la tiene", ha dicho, entre lágrimas. "Está muy controlada hoy en día. Es simplemente que me emociono, no por nada. Mi suegra también la tiene, que por desgracia no está tan controlada", ha señalado.

Por esta razón, Castellano se ha roto emocionalmente al describir el impacto que este problema de salud ha tenido en su familia. Acto seguido, María Pombo ha abrazado a su esposo para reconfortarlo, pero su emoción se ha contagiado a todos los presentes, y Roberto Leal no dudó en mostrarles su apoyo y ha tenido que terminar secándose las lágrimas. “Ya te lo he dicho alguna vez. Transmites mucho. Se te nota todo. Se nota la pasión, la rabia, el enfado, la alegría. Creo que puedes estar muy satisfecho”, le ha dicho a Pablo Juan del Val, quien ha sido uno de los miembros del jurado de esta edición.

Así fue el exitoso paso de María Pombo por 'El Desafío', programa en el que ahora concursa su marido, Pablo Castellano

Los otros retos de la final de ‘El Desafío’

La prueba de Marta Díaz fue Big Piano, mientras que Mónica Cruz y Mario Vaquerizo se enfrentaron en el Duelo sobre zancos, donde el cantante terminó antes, pero la bailarina fue más eficiente. Mar Flores emergió como la ganadora de la sexta gala de El Desafío, y aunque no lo logró en esta ocasión, logró situarse en la cima después de superar el Desafío Marilyn. Adrián Lastra se encontró con las Sombras asombrosas, mientras que Chenoa enfrentó el desafío Steel Drum Symphony, donde tuvo que aprender a tocar un instrumento. Pepe Navarro asumió la difícil tarea de aprender a manejar una excavadora en Maniobra extrema.

​Haz click para descubrir cómo es Maria Pombo, una de las “influencers” españolas más reconocidas. Repasamos sus inicios en el mundo de las redes sociales, cómo ha evolucionado su estilo y su actual vida al lado de su marido, Pablo Castellano y de sus dos hijos, Martín y Vega. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!