Mercedes Milá recuerda al gran amor de su vida, el productor José Samano, que falleció tristemente hace cuatro años 

Mercedes Milá ha recordado al que fuera su marido, José Samano, con unas bonitas palabras. Después de más de tres décadas trabajando en cadenas privadas, la periodista vuelve a TVE donde estrenará muy pronto su nuevo programa de entrevistas, junto a Inés Hernand: No sé de qué me hablas. Una nueva aventura que le ha hecho rememorar al gran amor de su vida, José Samano, que falleció el 5 de octubre de 2019.

Mercedes Milá cumple otro de sus sueños tras conocer a Laura Londoño, de 'Café con aroma de mujer'

“Pisé los pasillos de RTVE como si fueran un regalo. Tenía ‘veintipocos’ años. Lo miraba todo como los niños curiosos. Quería aprender, ser capaz de hacer lo que hacían mis compañeros para conseguir que algún día me contrataran para trabajar como ellos”, ha recordado Mercedes Milá, sobre sus inicios en la cadena pública. A pesar de ser conocida como ‘la madre de Gran Hermano’, por haber presentado casi todas las ediciones del reality, la presentadora comenzó su andadura profesional en un periódico de Andalucía.

¿Qué ha pasado entre William Levy y Mercedes Milá? La polémica de la que todo el mundo habla

Sin embargo, su salto a TVE llegó muy pronto, trabajando en los informativos y a los pocos meses en la redacción del programa deportivo. “En esos días aprendí la importancia del piloto rojo de las cámaras, ese que te dice cuando estás en el aire, cuando te ve la gente. Desde entonces ahora, esa luz ha sido mi referencia en cualquier programa y en cualquier plató”, ha continuado relatando, mostrando lo emocionada que está por volver a la televisión pública. Precisamente este domingo, Milá será entrevistada por María Escario en su programa RTVE responde, sobre este esperado regreso.

El susto de Mercedes Milá en alta mar tras sufrir un 'naufragio' con su barco

El gran amor de Mercedes Milá

Además, Milá también ha querido recordar a su marido, que falleció hace cuatro años y con el que también compartió muchos momentos detrás de las cámaras: “Mezclar los momentos más emocionantes de las cientos de entrevistas que hicimos en RTVE con mi marido José Sámano y los equipos estupendos con los que trabajamos, con gente que tiene cosas importantes que decir, es todo un reto”, ha confesado la periodista. Mercedes conoció al productor de televisión en un plató de la pequeña pantalla. La pareja nunca llegó a casarse y, por distintos motivos, después de dos décadas juntos, decidieron seguir sus caminos por separado. A pesar de que cada uno rehizo su vida rápidamente, la comunicadora ha confesado en múltiples ocasiones, que José fue el gran amor de su vida y nunca lo olvidará.

Mercedes Milá operada con éxito tras su aparatosa caída de bicicleta en Francia

Después de su paso más reciente por Movistar+ con Scott y Milá' y 'Milá vs. Milá, la periodista vuelve con más fuerza que nunca a este nuevo formato que propone TVE: “Ahora 33 años después del último programa de entrevistas para la televisión pública, el martes que viene, vuelvo a mi casa porque esa nunca dejó de serlo aunque haya trabajado en casi todas las televisiones de nuestro país”, ha escrito Mercedes Milá en su publicación. Además, también se ha mostrado muy ilusionada de trabajar con gente joven, “estamos creando algo que es para mí una ilusión desde hace años: estar rodeada en el plató de gente joven”, ha continuado relatando.

Mercedes Milá presume de su 'enfermero': Bruno, el hijo veinteañero de su hermano Lorenzo

Su relación con Inés Hernand: “Una fuera de serie”

“Hasta hace dos meses no la conocía con el consiguiente enfado de mis sobrinas que la adoran”, ha empezado diciendo Mercedes Milá, sin esconder que desconocía a su compañera de programa. “Las dos vamos a intentar llegar a vuestros corazones y conseguir que nunca más nos digáis: No sé de qué me hablas”, ha terminado muy emocionada y feliz por el estreno de su nuevo formato, que comienza el próximo martes 31 de octubre.