Mercedes Milá ataca duramente a Adara por su cambio de actitud con Asraf en 'Supervivientes’

La relación entre Adara Molineror y Asraf Beno en Supervivientes se resquebraja día a día. Y es que, los encontronazos entre ambos están siendo uno de los platos fuertes en la recta final del programa. Sin embargo, la situación que hay ahora no es como la que había al principio, en la que el apoyo era mutuo. Han sido varios roces los que han generado ese cambio de actitud de la ganadora de Gran Hermano VIP 7 con el novio de Isa Pantoja. Un hecho del que se ha percatado Mercedes Milá, quien está siguiendo de cerca el concurso, y a la que no le ha parecido nada bien el cambio de actitud de Adara con Asraf.

La presentadora ha criticado duramente la actitud que está teniendo ahora Adara con Asraf. "Lo escribo en caliente. Estoy viendo Supervivientes. Estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable. Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno", comenzaba escribiendo Mercedes Miá en su perfil público, procediendo a hacer una defensa férrea hacia la pareja de Isa Pantoja.

El ataque a Adara Molinero

El ataque a Adara llegaba a continuación: "De Adara siento auténtica vergüenza", decía. "Una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros", continuaba su declaración. "Pero eso, de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara, cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial, empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos", criticaba con dureza el cambio de actitud que había tenido la influencer con Asraf.

Su defensa hacia Asraf Beno

Mercedes Milá terminaba su discurso volviendo a hacer de escudo protector de Asraf Beno, llegando a insinuar incluso que podría estar sufriendo racismo en Superviventes 2023: "Asraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores. ¿Qué puede estar pasando? Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante", sentenciaba la presentadora.

La respuesta de la madre de Adara

Ante estas duras palabras, que iban acompañadas de dos imágenes de los protagonistas, Elena Rodríguez, madre de la concursante, ha querido contestar de forma contundente a la presentadora en la propia publicación. "Las agresiones, afortunadamente, terminaron con la expulsión de Yaiza", comenzaba respondiendo Elena. "Desde hace semanas, el escenario es otro y si existe un mismo y único discurso con el que se alinean todos los concursantes, los que están fuera y los que aún siguen ,¿estas insinuando que los doce mienten? ¿Insinúas que están locos? ¿Les acusas de conspiración?", continuaba expresándose la madre de Adara.

"Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura, es una acusación repugnante... Deja de hiperventilar, Mila. La has pifiado' a nivel Dios, tú sí que me has decepcionado", sentenciaba la que fuera concursante de Supervivientes, dejando claro que ella ahora había cambiado su percepción acerca de la presentadora.