Mercedes Milá operada con éxito tras su aparatosa caída de bicicleta en Francia

Tan clara y cercana como siempre, Mercedes Milá no ha dejado pasar ni un día para hacernos partícipes de los buenos resultados de su operación. La presentadora ha sido operada con éxito de la lesión de húmero que le provocó la aparatosa caída en bicicleta que sufrió la semana pasada en Francia. "Ya me he operado. Estoy muy bien. Eso lo primero", escribe hoy Mercedes a sus seguidores explicando que la operación "fue tal como el Dr Mir había previsto" y nos muestra una impactante radiografía de los resultados en la que pueden observarse hasta siete tornillos dentro de su brazo.

Todo ha quedado en un desagradable contratiempo que en un principio no esperaba que fuese a poner punto y final a sus vacaciones de verano pero que acabó complicándose y poniendo su vida del revés: “En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería cirugía. Ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano”, anunciaba la semana pasada Mercedes tras acudir a su médico de referencia.

Con gran humor reconoce al enseñar la placa que “El doctor ha encontrado una 'avería' muy seria” y se lamenta “Lo que puede provocar un 'humilde' tábano en la vida de uno" ya que como ella misma explicó tras la caída, la culpa del accidente la tuvo un insecto. Concrétamente un tábano, que la picó y para defenderse, la presentadora soltó la mano derecha del manillar, lo que provocó que su bicicleta se desviara haciéndola perder el control hasta chocar contra una zarzamora en la que había varias maderas.

Todo un cúmulo de mala suerte, que aún así ha asumido con gran optimismo y buen humor, apoyándose en su gran amigo William Levy, que también está siguiendo su evolución a diario, según confirma pletórica Mercedes: "Esta mañana, a las 5:45 de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero. Me ha reñido porque no le había informado de mi situación"

Arropada también por la familia nos cuenta con resignación que aunque ya está pensando en retomar su viaje a Mahón, le toca ahora tener paciencia, pues los médicos ya le han informado de que le quedan por delante varias sesiones de rehabilitación antes de poder volver a disfrutar de su día a día con normalidad: "Ahora toca tener paciencia y hacer la mejor rehabilitación posible para recuperar el 100x100 del movimiento del hombro y seguir disfrutando con la bicicleta". Con una sonrisa, la periodista termina este último mensaje agradeciendo todo el apoyo que ha recibido estos días tras dar a conocer su amargo contratiempo: “A todos os agradezco de corazón vuestras palabras y deseos. Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada. Como dice nuestro William Levy 'sois un ejército de cariño'