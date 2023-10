Las imágenes de Rodolfo Sancho llegando a la prisión de Koh Samui tras saber que la Fiscalía tailandesa acusa a su hijo de asesinato premeditado

Rodolfo Sancho ha viajado de nuevo a Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel de la isla de Koh Samui, situada al sur del país. La visita del actor, de 48 años, se ha producido en un momento clave, tras conocerse que la Fiscalía tailandesa ha acusado al chef español de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación del caso.

Este jueves, la Fiscalía leerá los cargos en una vista en el tribunal de la isla de Samui, en la que Daniel Sancho estará presente. Aunque el Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, una condena que podría ser conmutada por la cadena perpetua.

Rodolfo ha acudido solo a la prisión y con una mochila negra bastante cargada. En esta ocasión, ha evitado hablar con la prensa, algo que sí hizo el pasado 6 de septiembre, cuando visitó por primera vez a su hijo. Lo primero que hizo entonces fue "dar mi más sentido pésame" a la familia de Edwin Arrieta. Después, mostró su "máximo respeto a las autoridades tailandesas". "Creemos en la Justicia y en cómo funcionan las cosas y no solo eso. Mi hijo ama profundamente este país, su cultura, su gente... por eso venía", expresó.

El intérprete de El Ministerio del Tiempo también dio las gracias a todas aquellas personas que le apoyan y a la prensa que está cubriendo el caso con el máximo rigor. "Agradecer el apoyo de toda la gente. Recibo mil mensajes todos los días de apoyo. Y agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien", añadió. Por útlimo, en cuanto al proceso judicial, apuntó que seguían esperando el informe de la Fiscalía "y hasta ese momento, en realidad, no podemos hacer nada más". Ahora, con el informe de la Fiscalía, el futuro de Daniel se complica.

Daniel, de 29 años, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto tras declararse culpable del asesinato y descuartizamiento de Arrieta. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en declaraciones a EFE tras su detención.

Los abogados de Daniel intentaron demostrar que el crimen no estaba planeado al justificar que todos los utensilios que compró en el país asiático, los cuchillos y la sierra, eran para cocinar y no para acabar con la vida de Arrieta. "No es lo mismo premeditación que improvisación. ¿Qué se utilizara a posteriori para el fin que se perseguía? Sí. ¿Pero que se compraran esos elementos para que tuvieran un fin? Es muy distinto. Si hubiera habido una premeditación, entendemos y el informe así lo pone, se hubieran comprado otros utensilios distintos, está claro que no hubieran sido estos", explicó Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.