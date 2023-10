La historia tras los pendientes de manzana que la reina Letizia compró y se cambió delante de todos

El recorrido que hicieron los Reyes y sus hijas por el mercadillo agroalimentario y artesanal de Arroes nos dejó muchas anécdotas. Sin embargo, la más comentada ha sido la que protagonizó doña Letizia con sus pendientes. La Reina inició su visita al concejo asturiano de Villaviciosa luciendo los triple aro en oro rosa y diamantes de Gold&Roses, que son de sus favoritos, pero a los pocos minutos la vimos con un modelo totalmente distinto.

Lo que sucedió es que en uno de los puestos, la esposa de Felipe VI tuvo un 'flechazo' con unos pendientes artesanales y ella no se lo pensó dos veces. Se los probó, le encantaron, los pagó y se los puso en el momento. "No suelo hacer esto", dijo para sorpresa de todos mientras se quitaba los pendientes que llevaba.

La creadora de estos pendientes tan originales es Patricia Escobar, fundadora de la marca 'Mondo Manzana', que nos ha contado cómo fue su encuentro con los Reyes y sus hijas, además de explicarnos qué es lo que hace tan especiales los pendientes que compró doña Letizia y, sobre todo, el boom que ha vivido en estas últimas horas.

​- Lo primero, ¡enhorabuena! ¿Cómo estáis viviendo estos días?

Pues la verdad que asombrados... Primero porque nos llevamos una sorpresa muy grande cuando vimos esa espontaneidad por parte de ella y que quisera comprarlos. Se metió los de ella en el bolso y se puso los nuestros y los tuvo todo el día puestos. ¡Y quedamos encantados! Después, a partir de ahí, pues ya hay mucha gente llamando, encargándonos, también gente de fuera... Yo ya me he puesto a hacer nuevos como loca porque ya están agotados, pero muy bien

- ¿Qué dijo cuando los vio?

Llegaron y nos pusimos a explicarles de qué estaban hechos, y les llamó mucho la atención el material. Ya rápidamente se pusieron todas a mirar mientras el Rey me empezó a preguntar más: que cómo se me había ocurrido, cómo lo hacíamos... Y la Reina empezó a mirar a ver cuáles quería y me dijo que quería unos pendientes de magaya, que el residuo sobrante del prensado de la manzana después de hacer la sidra. "¡Qué ilusión me hace!", me dijo

- Se estuvo probando varios, ¿al final por cuáles se decantó?

Se puso a probar y se fijó en estos de las manzanas y las botellas. Como había varios colores, primero cogió los azules pero rápidamente se quiso probar los verdes, porque pensaba que le iban a quedar mejor con el jersey que llevaba. Con sus ojos, además, los verdes le favorecían muchísimo. Entonces se los puso, se miró en el espejo y le quedaban muy bien. Se fijó en esos y fue a por ellos

- ¿Opinaron también sus hijas y el Rey?

¡Opinaron todos! Las hijas, pues encantadoras, mirando todo mientras yo hablaba con el Rey. También les estaba explicando a ellas lo que era la magaya con un dibujo que tenemos explicativo. Después Leonor también estuvo superimplicada mirando los pendientes y preguntando y el Rey, pues lo que te decía, preguntándome más eso, que cómo los hacíamos

- Fue un detalle muy bonito que se quitara los suyos y se pusiera los vuestros

Hombre, eso fue... Es que cuando lo pienso me quedo a cuadros, porque realmente es lo que ella hizo cuando cogió los pendientes y se quitó los suyos. Dijo: "Esto no lo suelo hacer". Yo me quedé... y después, a medida que iba pasando el tiempo, digo: "¡Madre mía!". Es que claro... bueno, es que fue un gesto tremendo, la verdad que tremendo

- ¿Qué más hablaste con los Reyes y sus hijas?

Charlamos con todos, con Letizia, con Leonor, con el Rey... y bueno, Sofía estaba así un poquitín más calladita, un paso por detrás atrás. Hablamos y muy bien. Sinceramente, fue como si fueran otros de los tantos y tantos clientes que vienen y me preguntan las mismas cosas, reaccionan de la misma manera. Ellos igual, fueron muy naturales.

- Además, curiosamente vosotros ya teníais preparados unos regalos para ellos. ¿Nos puedes contar algo más?

Sí, el pueblo nos había hecho un encargo para el detalle que les dan tras su visita. Yo en el momento en el que se lo entregaron no pude estar presente, pero me dijeron tanto el alcalde de Villaviciosa como el del pueblo, que habían quedado encantados y que les había gustado muchísimo. Hice una colección que todavía no ha visto la luz, pero la verdad es que es preciosa. Tengo previsto sacarla esta semana. Es una colección muy especial, primero porque está hecho para ellos, y quería que tuviera algo de clase pero sin romper el estilo tan nuestro que tenemos. También todas las piezas están hechas a mano, utilizo un material que es como si fuera una masa y la trabajamos con cortadores de galletas. Son especiales porque cada pieza es diferente, aunque sean, por ejemplo, redondas, son todas irregulares; y también son irregulares los diseños y los estampados que llevan. Me gusta mucho hacer eso y poner distintos motivos en las piezas

- ¿Cómo te sientes?

La verdad es que yo estoy muy contenta desde que hice esto, porque no es solo el hecho de que están hechos de un residuo orgánico, sino que llama mucho la la atención el diseño, gusta el estilo que hago... Nosotros lo llamamos así un poco en broma: Rustic Style. Por un lado es así, una cosa un poco peculiar y también hay cosas muy modernas, pero luego mezclo estilos y lo cierto es que gusta mucho

- ¿Cómo crees que va a afectar a vuestra marca todo este boom?

Pues la verdad es que todo el mundo me decía: "Madre, ya verás, ya tal y cual...". Yo no es que sea muy de estar pendiente de las revistas de moda, porque no tengo tiempo, pero sí que es una una maravilla ver cómo se corre la voz. Y si tenemos la suerte de que, por ejemplo, a vosotros os llame la atención y hablemos, pues es increíble que lo hagáis por una pequeña empresa familiar como somos nosotros. Una familia pequeña que, además, lo pasamos muy mal porque en la época del 2008 tuvimos una crisis importante. Yo siempre fui muy emprendedora y nos llevamos un chasco muy grande con el negocio que teníamos... Y es increíble cómo un pequeño gesto de alguien como vosotros puede cambiar tanto una vida. ¿Cómo no voy a pensar en ese gesto que tuvo la Reina? Es un poco flipante

- ¿Cómo definirías Mondo Manzana?

Lo llamo joyería orgánica y está hecho del residuo de la manzana después de que la procesan para hacer la sidra. Es el residuo que toda la vida se utilizó para para dar de comer a los animales, para abonar los suelos... Solo que antiguamente era más normal que cualquiera en la comarca tuviera un llagar, pomar... Sigue pasando, pero ya no tanto. Ahora hay muchísimos llagares más grandes y el residuo es exagerado. O sea, los animales no pueden comer tanto porque es malo, aunque les encanta. Y bueno, por ahí surgió un poquitín la idea de darle salida a este residuo. Nuestras piezas tienen un estilo bastante peculiar y propio, que es lo que te comentaba antes que lo llamos estilo rústico, porque lo rústico tiene una connotación como salvaje, silvestre... Pues así, somos un poco nosotros, con diseños un poco salvajes

- ¿Requieren algún cuidado especial?

El material es superligero y superresistente. Si se te caen, aunque es un poco porcelánico, no rompen. Lo único que sí recomendamos es no meter las piezas constantemente en el agua. Quiero decir, por ejemplo en la playa. Tengo clientes que me dicen que se duchan con ellos y no pasa nada, pero bueno, nosotros tenemos que advertir de que no es lo mejor

